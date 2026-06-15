ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

​Cigarrillos, bebidas alcohólicas, alimentos, medicamentos y productos que infringían normas de propiedad intelectual fueron destruidos por la Dirección Regional de la Aduana de Punta Arenas, en el marco de las facultades que le otorga la legislación vigente.

La actividad contó con la participación del Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff; la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías; y el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa.

En total, se destruyeron 2.902.320 unidades de cigarrillos; 51,5 litros de bebidas alcohólicas, principalmente sidra; 101 kilos de alimentos, entre ellos mantequilla, hierba mate y mermeladas; 4 kilos de suplementos alimenticios y medicamentos; además de 76 camisetas falsificadas y 90 carcasas para teléfonos celulares. Todas estas mercancías habían sido decomisadas para impedir su comercialización irregular y resguardar la salud de la población.

Los productos fueron incautados tanto en pasos fronterizos de la Región de Magallanes como en fiscalizaciones efectuadas en zona secundaria, es decir, controles realizados al interior de las ciudades.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas en coordinación con diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público, las policías y otros organismos fiscalizadores, con el objetivo de detectar y desarticular actividades vinculadas al comercio ilícito y otras formas de criminalidad organizada.

Un dato clave es que muchas de las mercancías incautadas ingresan al país a través de pasos no habilitados o son elaboradas en talleres clandestinos. Posteriormente, son distribuidas por distintas rutas y comercializadas en diversas regiones del país, por lo que los productos detectados en una zona no necesariamente fueron internados o producidos en ese mismo territorio.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, comentó que "estamos dando una señal clara y contundente: en Magallanes no hay espacio para el contrabando ni para quienes buscan enriquecerse al margen de la ley. La destrucción de estos cigarrillos incautados demuestra que el trabajo coordinado de nuestras policías y servicios públicos está dando resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir estos delitos y proteger la seguridad de nuestra comunidad”.

Por su parte, el Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, explicó que “como institución fiscalizadora, parte de nuestros múltiples roles es evitar que mercancías que vulneren la propiedad intelectual sean vendidas en el comercio o lleguen a manos de la ciudadanía. Detrás de esta acción, hay un trabajo de análisis exhaustivo para detectar los lugares dónde se podrían estar vendiendo estos productos evitando así que exista evasión fiscal y que sean consumidos por las personas”.

La destrucción de estas mercancías fue posible tras la dictación de la resolución que autorizó su desnaturalización y eliminación, procedimiento que busca inutilizar completamente productos que pueden representar riesgos para la salud pública o que infringen la normativa vigente.

Asimismo, esta medida contribuye a optimizar la gestión de los almacenes fiscales, evitando la acumulación de mercancías decomisadas.

El Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, expresó que “detrás de este tipo de tráfico, se pueden ocultar otro tipo de negocios, por lo que lo más importante acá es ir cortando los flujos de este tipo de comercios porque si se expanden, corresponden la sociedad y los barrios y a las instituciones”.

Dentro de los múltiples roles del Servicio Nacional de Aduanas, el resguardo de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas resulta fundamental para controlar y evitar el ingreso de mercancías ilegales que puedan afectar la seguridad de las personas, la salud pública y el comercio formal. Esta labor se fortalece mediante una fiscalización permanente y un trabajo coordinado con otras instituciones del Estado para enfrentar el crimen organizado y las redes ilícitas que operan en el país.

Aduanas en cifras

Entre enero y mayo de 2026, el Servicio Nacional de Aduanas ha incautado a nivel nacional 8.312.502 unidades de cigarrillos; 4.282.986 productos falsificados; y 2.133.593 mercancías que representan riesgos para la salud pública, entre ellas medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos de uso humano.



