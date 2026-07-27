MUNICIPIO INVITA A JÓVENES A POSTULAR A FONDO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS AMBIENTALES

La Municipalidad de Punta Arenas lanzó oficialmente la convocatoria al Fondo Juventud y Acción Climática (Youth Climate Action Fund) de Bloomberg Philanthropies, iniciativa internacional que permitirá financiar proyectos ambientales liderados por jóvenes de la comuna. Gracias a esta adjudicación, Punta Arenas forma parte de una red de 300 ciudades de todo el mundo seleccionadas para impulsar soluciones locales frente al cambio climático, mediante un fondo de 50 mil dólares destinado exclusivamente a iniciativas juveniles.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 15 y 24 años, quienes podrán presentar proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la innovación climática. Las propuestas podrán optar a financiamiento de entre 1.000 y 5.000 dólares, estimándose la selección de entre ocho y quince iniciativas que, además, podrán acceder posteriormente a nuevas instancias de apoyo internacional.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este fondo representa una oportunidad para que las nuevas generaciones lideren acciones concretas en favor del medio ambiente. "Postulamos a Bloomberg Philanthropies junto a muchas ciudades del mundo y hoy somos parte de una red de 300 ciudades que obtuvieron este fondo. Son 50 mil dólares destinados a que jóvenes de nuestra comuna, entre 15 y 24 años, propongan proyectos para cuidar el medio ambiente. Es una iniciativa muy importante porque en otras ciudades muchas de las ideas impulsadas por jóvenes se han transformado en proyectos permanentes. Queremos que Punta Arenas también lidere en materia de acción climática y sostenibilidad".

El jefe comunal agregó que la convocatoria busca involucrar a toda la comunidad educativa en la generación de propuestas ambientales. "Invitamos a los colegios, institutos, universidades y organizaciones a apoyar a sus estudiantes para que presenten iniciativas. Las bases estarán disponibles desde este martes y las postulaciones se recibirán hasta el 4 de septiembre. Esperamos seleccionar entre ocho y quince proyectos, que recibirán financiamiento de entre mil y cinco mil dólares, además de la posibilidad de seguir postulando a nuevas etapas del programa. Queremos que esta ciudad antártica siga siendo un referente en el cuidado responsable del medio ambiente".

El seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, valoró la adjudicación del fondo y el compromiso que ha demostrado el municipio en materia climática. "Esta iniciativa se enmarca en la Ley Marco de Cambio Climático y demuestra el compromiso de la Municipalidad de Punta Arenas con el desarrollo de acciones concretas para enfrentar este desafío. Como Ministerio del Medio Ambiente participaremos en las mesas técnicas para apoyar a los jóvenes que presenten proyectos. Esta vinculación entre el municipio y organizaciones internacionales fortalece no solo a la comuna, sino también a toda la Región de Magallanes".

Por su parte, la encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, explicó que las bases estarán disponibles en el sitio web municipal y entregó detalles sobre las líneas de financiamiento. "Las bases estarán disponibles desde este martes en la página web del municipio y cualquier consulta podrá realizarse al correo [email protected]. Podrán postular jóvenes de entre 15 y 24 años, idealmente con el patrocinio de un establecimiento educacional, una junta de vecinos u otra organización que pueda administrar los recursos. El fondo contempla cinco líneas de trabajo: ecosistemas y biodiversidad, gestión de residuos, turismo sostenible, eficiencia energética y Antártica; un eje especialmente relevante para Punta Arenas por su condición de puerta de entrada al continente blanco".

Durante el lanzamiento también participaron estudiantes interesados en la convocatoria. Jazmín Mayorga, alumna de Turismo y Hotelería de Santo Tomás, destacó el potencial que ofrece este programa para desarrollar iniciativas con impacto local. "Me parece una excelente oportunidad porque en Punta Arenas hay muchas ideas que pueden contribuir al cuidado del medio ambiente. Me gustaría presentar un proyecto relacionado con el turismo sustentable y la Antártica, porque son áreas con un enorme potencial y donde todavía hay mucho por aportar, especialmente en temas de biodiversidad y protección de nuestros espacios naturales".