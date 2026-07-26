DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN MAGALLANES

La enseñanza de la Historia como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico en niños, niñas y jóvenes fue el eje central de una nueva edición de Y tú, ¿Qué opinas? donde el licenciado en Historia Félix Alonso González reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la educación en la era digital y el rol que cumplen los docentes en la formación de ciudadanos críticos. La conversación fue emitida por Polar Comunicaciones y abordó la realidad de las aulas en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el acceso inmediato a la información mediante internet y herramientas de inteligencia artificial ha cambiado el papel del profesor, pasando de ser un transmisor de contenidos a un facilitador del análisis y la reflexión. En ese contexto, afirmó que el principal desafío es enseñar a los estudiantes a evaluar la confiabilidad de las fuentes, comprender los procesos históricos y desarrollar habilidades que puedan aplicar en cualquier ámbito de su vida.

En Y tú, ¿Qué opinas? el historiador también destacó el valor de acercar la historia al entorno cotidiano de los estudiantes mediante el trabajo en terreno, el uso del patrimonio local y la investigación escolar. A su juicio, estas experiencias permiten comprender que la historia está presente en la comunidad, fortaleciendo el aprendizaje significativo y la capacidad de formular nuevas preguntas sobre el pasado desde las inquietudes del presente.

La conversación concluyó con un reconocimiento al aporte de Félix Alonso González a la educación en Magallanes, en el marco de su despedida de la región. Además, se informó que ya existen 17 equipos inscritos para la cuarta versión de las Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinic Beros, iniciativa que busca incentivar la investigación histórica entre estudiantes de distintos establecimientos educacionales.



