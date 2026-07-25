SAG REFUERZA LLAMADO A PREVENIR LA INFLUENZA AVIAR EN AVES DE TRASPATIO DE MAGALLANES

Las medidas de prevención frente a la influenza aviar continúan siendo una prioridad para el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), pese a que Chile recuperó la condición de país libre de la enfermedad en aves de corral. En Patagonia Rural, de Polar Comunicaciones, se abordó la situación sanitaria actual en la región de Magallanes y las principales recomendaciones dirigidas a quienes mantienen aves de traspatio.

Durante la entrevista se explicó que la influenza aviar altamente patógena afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, se transmite con facilidad y no cuenta con tratamiento, por lo que la detección temprana y la prevención son fundamentales. Entre las señales de alerta se encuentran la disminución de la postura de huevos, dificultades respiratorias, decaimiento, diarrea y cambios de coloración en la cresta y barbillas de las aves.

Asimismo, se reiteró la importancia de aplicar medidas de bioseguridad, como mantener las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con fauna silvestre, resguardar el alimento y el agua, controlar el ingreso de personas y desinfectar periódicamente las instalaciones. También se recordó que, ante cualquier sospecha o presencia de aves enfermas o muertas, no deben manipularse y es necesario informar de inmediato al SAG para activar los protocolos correspondientes.

En el programa además se destacó la importancia de que los productores mantengan actualizado el registro de sus explotaciones y la declaración de existencia animal, herramientas que facilitan la respuesta sanitaria y permiten acceder a mecanismos de apoyo en caso de confirmarse un brote. El llamado final fue a mantener una comunicación permanente con el SAG para proteger la sanidad animal y resguardar la producción avícola de la región de Magallanes.





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