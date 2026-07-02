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2 de julio de 2026

COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO RETOMA SU TRABAJO CON REPRESENTACIÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO, INDUSTRIA MOLINERA E INDUSTRIA PANADERA

​Representantes de productores, molinos e industria del pan analizaron desafíos para fortalecer la competitividad, la transparencia y el acceso a información estratégica para la cadena.

Comisión-Nacional-Trigo
Con una amplia participación de los distintos actores de la cadena triguera; productores, molinos e industria panadera, se realizó una nueva sesión de la Comisión Nacional del Trigo, instancia presidida por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de Odepa, Daniela Acuña.

Durante la jornada, el ministro Campos destacó la importancia de esta instancia de coordinación público-privada para fortalecer el desarrollo del sector. Al respecto, señaló que: "La Comisión Nacional del Trigo es un espacio que nos permite ordenar la cadena, escuchar las demandas de todos sus actores y avanzar de manera concreta en soluciones a los desafíos que enfrenta el sector. Uno de los principales retos es lograr una mejor articulación entre la demanda específica de la industria y la oferta de los productores. Hoy el trigo ya no es un producto homogéneo; se requieren calidades y atributos diferenciados, por lo que los productores necesitan información clara y oportuna para definir qué tipo de trigo pueden producir de manera más competitiva".

Por su parte, la directora (s) de Odepa destacó el valor del trabajo colaborativo para el fortalecimiento de la cadena. "Desde Odepa creemos que el diálogo y la colaboración son fundamentales para diseñar políticas e instrumentos que respondan a las necesidades reales del sector. En este contexto, se ha estado trabajando en un catálogo de variedades de trigo, a cargo de INIA, y en un estudio para desarrollar un modelo predictivo de calidad de trigo, además, se informó sobre la creación de una mesa de estadísticas e información que permitirá evaluar los requerimientos de información de la cadena, de esta forma, estamos contribuyendo al desarrollo de una actividad más competitiva, transparente y sostenible", indicó.

Entre las materias abordadas durante la reunión se incluyeron el Informe de Mercado (Odepa); la Red de Trigo y el Catálogo de Variedades (Inia); el Modelo Predictivo de Calidad de Trigo (Consultor Odepa); los resultados de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (Odepa); y Fiscalizaciones del Reglamento Especial del Trigo (SAG). Posteriormente, los participantes intercambiaron opiniones, plantearon inquietudes y analizaron los principales desafíos que enfrenta la cadena.

Uno de los temas que despertó mayor interés fue la presentación del Modelo Predictivo de Calidad de Trigo, herramienta que actualmente se encuentra en proceso de ajuste y validación, con miras a su futura disponibilidad pública.
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