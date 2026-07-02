COMISIÓN NACIONAL DEL TRIGO RETOMA SU TRABAJO CON REPRESENTACIÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO, INDUSTRIA MOLINERA E INDUSTRIA PANADERA

Con una amplia participación de los distintos actores de la cadena triguera; productores, molinos e industria panadera, se realizó una nueva sesión de la Comisión Nacional del Trigo, instancia presidida por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de Odepa, Daniela Acuña.

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Durante la jornada, el ministro Campos destacó la importancia de esta instancia de coordinación público-privada para fortalecer el desarrollo del sector. Al respecto, señaló que: "La Comisión Nacional del Trigo es un espacio que nos permite ordenar la cadena, escuchar las demandas de todos sus actores y avanzar de manera concreta en soluciones a los desafíos que enfrenta el sector. Uno de los principales retos es lograr una mejor articulación entre la demanda específica de la industria y la oferta de los productores. Hoy el trigo ya no es un producto homogéneo; se requieren calidades y atributos diferenciados, por lo que los productores necesitan información clara y oportuna para definir qué tipo de trigo pueden producir de manera más competitiva".

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Por su parte, la directora (s) de Odepa destacó el valor del trabajo colaborativo para el fortalecimiento de la cadena. "Desde Odepa creemos que el diálogo y la colaboración son fundamentales para diseñar políticas e instrumentos que respondan a las necesidades reales del sector. En este contexto, se ha estado trabajando en un catálogo de variedades de trigo, a cargo de INIA, y en un estudio para desarrollar un modelo predictivo de calidad de trigo, además, se informó sobre la creación de una mesa de estadísticas e información que permitirá evaluar los requerimientos de información de la cadena, de esta forma, estamos contribuyendo al desarrollo de una actividad más competitiva, transparente y sostenible", indicó.

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Entre las materias abordadas durante la reunión se incluyeron el Informe de Mercado (Odepa); la Red de Trigo y el Catálogo de Variedades (Inia); el Modelo Predictivo de Calidad de Trigo (Consultor Odepa); los resultados de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (Odepa); y Fiscalizaciones del Reglamento Especial del Trigo (SAG). Posteriormente, los participantes intercambiaron opiniones, plantearon inquietudes y analizaron los principales desafíos que enfrenta la cadena.

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Uno de los temas que despertó mayor interés fue la presentación del Modelo Predictivo de Calidad de Trigo, herramienta que actualmente se encuentra en proceso de ajuste y validación, con miras a su futura disponibilidad pública.