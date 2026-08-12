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12 de agosto de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INICIA TALLER DE MANUALIDADES EN CHENILLE PARA ADULTOS MAYORES

Los cupos para esta versión del taller ya se encuentran completamente inscritos, por lo que la actividad se inicia con sus participantes previamente confirmadas.

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Con el objetivo de generar nuevos espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo de habilidades para las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Cabo de Hornos dará inicio este miércoles 13 de agosto al taller de manualidades en chenille “Limpiapipas: Cuadro de Flores”.

 
La iniciativa se desarrolla en el marco del programa “Capacidades de Mujer”, impulsado por el Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad, y contempla jornadas que se extenderán hasta el próximo 20 de agosto.

 
El taller será impartido por la monitora Ximena Castro, quien guiará a las participantes en la elaboración de trabajos decorativos utilizando chenille, también conocido como limpiapipas, promoviendo la creatividad y el aprendizaje de nuevas técnicas manuales.

 
Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan ampliar permanentemente la oferta de actividades culturales, recreativas y formativas disponibles para la comunidad, generando espacios que además favorecen el encuentro y la participación de las personas mayores.

 
Los cupos para esta versión del taller ya se encuentran completamente inscritos, por lo que la actividad se inicia con sus participantes previamente confirmadas.

 
De esta manera, la Municipalidad de Cabo de Hornos continúa fortaleciendo su programación de actividades comunitarias, incorporando nuevas alternativas de participación y aprendizaje para distintos grupos de la comuna.

FF 2

MUNICIPIO REALIZARÁ JORNADA RECREATIVA INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUNTA ARENAS

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