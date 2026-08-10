MES DEL CORAZÓN: FERIA DE SALUD ACERCÓ CONTROLES PREVENTIVOS Y PROMOVIÓ EL AUTOCUIDADO EN LA COMUNIDAD

​Con una amplia participación de la comunidad se desarrolló la feria preventiva "Conoce tus números, cuida tu corazón", organizada por la SEREMI de Salud y el Servicio de Salud Magallanes en el módulo central de Zonaustral. La actividad se realizó en el marco del Mes del Corazón, con el objetivo de promover el autocuidado y fortalecer la prevención de las enfermedades cardiovasculares.



Durante la jornada, equipos de la SEREMI de Salud, Servicio de Salud Magallanes, Atención Primaria de Salud de Punta Arenas a través del CESFAM Dr. Thomas Fenton, Clínica RedSalud Magallanes, SENDA y otras instituciones participantes ofrecieron gratuitamente controles preventivos y orientación a las personas asistentes. La comunidad pudo acceder a mediciones de presión arterial y glicemia, evaluación nutricional y consejerías sobre alimentación saludable, actividad física, salud bucal, cesación del consumo de tabaco y prevención de enfermedades crónicas.



La actividad permitió reforzar el mensaje central de la campaña "Conoce tus números, cuida tu corazón", invitando a la comunidad a controlar periódicamente indicadores como presión arterial, glicemia, colesterol, peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Conocer estos parámetros facilita la detección precoz de factores de riesgo y permite acceder oportunamente a controles y tratamiento cuando corresponda, contribuyendo a prevenir enfermedades que muchas veces evolucionan sin presentar síntomas.



El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que lo que se está difundiendo en esta feria preventiva es que “las personas se hagan los exámenes que correspondan. Que conozcan su colesterol, el nivel de presión, azúcar en la sangre y todos esos conocimientos los lleven luego a un nivel de protección y de cuidado. Estamos reforzando además de la pesquisa oportuna de diabetes o de hipertensión, también los controles preventivos que las personas tienen que realizarse, porque lo que hemos visto es que no hemos recuperado todavía los niveles que teníamos antiguamente en los controles sobre todo de diabetes e hipertensión, así que el llamado es a cuidarse, a conocer los números y a seguir los controles adecuados”.



El Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, señaló que “como cada mes de agosto con ocasión del mes del corazón, se llevan adelante actividades que buscan promover y acercar a la comunidad las acciones de autocuidado que son fundamentales para poder prevenir enfermedades cardiovasculares, respecto especialmente a lo que significa cambiar ciertos factores de riesgo. Cuando hablamos de ciertas conductas como dejar el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y también cuidarnos en la alimentación, evitar la obesidad, porque definitivamente estas condiciones nos pueden generar enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y otras. El llamado es a prevenir, a cuidarnos, y acá precisamente están todos los consejos, las herramientas para que podamos ir educándonos y contribuyendo a nuestra propia salud”.



Por su parte, la referente del Programa de Salud Cardiovascular de la SEREMI de Salud, Mackarena Antilef, explicó que la feria tuvo como propósito acercar a la comunidad distintas acciones de prevención y promover que las personas conozcan sus principales indicadores de salud. Detalló que durante la jornada los asistentes pudieron controlar factores de riesgo cardiovascular como presión arterial, glicemia, colesterol y peso, además de acceder al Examen de Medicina Preventiva. Destacó que este control es gratuito, se recomienda realizarlo periódicamente y puede solicitarse tanto en los centros de Atención Primaria de Salud como a través de los respectivos prestadores de salud privados.



Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública del país. Entre 2019 y 2023, las enfermedades del sistema circulatorio se mantuvieron entre las dos primeras causas de mortalidad en Chile, alcanzando en 2023 una tasa de 156,1 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.



En la Región de Magallanes, si bien durante 2025 se observó una recuperación gradual en la cobertura de atención de personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus, aún persisten desafíos para alcanzar los niveles previos a la pandemia. En este contexto, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la pesquisa precoz, mantener la continuidad de los controles de salud y promover hábitos saludables durante todo el año.



Al cierre de la actividad, las instituciones organizadoras reiteraron el llamado a la comunidad a realizarse periódicamente el Examen de Medicina Preventiva, asistir a sus controles de salud y mantener estilos de vida saludables, incorporando actividad física regular y una alimentación equilibrada, evitando el consumo de tabaco y manteniendo bajo control los principales factores de riesgo cardiovascular. Estas medidas contribuyen a proteger la salud del corazón, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.



