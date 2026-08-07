DESDE MAGALLANES A LA FINAL NACIONAL: PROYECTOS EDUCATIVOS CON MINECRAFT DESTACAN POR INNOVACIÓN Y ENFOQUE REGIONAL

El uso de los videojuegos como herramienta pedagógica dejó de ser una idea futurista para convertirse en una realidad en tres establecimientos educacionales de Magallanes. Las docentes Patricia Arriagada, de la Escuela Bernardo O'Higgins; Yessica Miño Bustos, de la Escuela Villa Las Nieves; y Karla Ojeda, de la Escuela Ramón Serrano de Villa Cerro Castillo, participaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dieron a conocer los proyectos con los que clasificaron a la final del Congreso Nacional de Minecraft Education, en el marco del programa LearnCraft 2026.

La iniciativa, impulsada junto a la Embajada de Estados Unidos en Chile, el Instituto Chileno Norteamericano y La Librería Inglesa, becó a 250 docentes del país para incorporar Minecraft Education y el aprendizaje del inglés en el aula. De ese proceso surgieron 13 proyectos finalistas a nivel nacional, tres de ellos provenientes de la Región de Magallanes.

Los equipos viajarán el próximo 22 de agosto a Santiago para presentar sus experiencias educativas, mientras que la etapa siguiente contempla una instancia internacional donde los mejores proyectos podrían acceder a actividades en Estados Unidos.

Uno de los proyectos finalistas corresponde a "Elephant Island, The Adventure", desarrollado por la Escuela Bernardo O'Higgins. La iniciativa utiliza Minecraft para recrear la historia del piloto Luis Pardo y el rescate de la expedición de Ernest Shackleton, combinando el aprendizaje del inglés, la historia y la exploración antártica.

Patricia Arriagada explicó que la idea surgió tras participar en una capacitación del programa LearnCraft, donde comenzaron a imaginar cómo mostrar la región utilizando el videojuego.

"Nos enseñaron, nos mostraron cómo podríamos utilizar Minecraft Centro de Educación y empezamos a idear proyectos, cómo nosotros podríamos mostrar la región, por ejemplo, al resto del país utilizando Minecraft. En mi caso mi asignatura es inglés (...) se abrió la posibilidad que dentro del taller de inglés se les ofreció la idea a los chiquillos de Minecraft. Ellos querían recrear fauna (...) y terminamos diciendo que qué entretenido sería dar a conocer al héroe piloto Pardo y toda la aventura que hay dentro de esa historia, porque la verdad es que tan conocida no es para nuestros estudiantes."

La docente destacó que los estudiantes construyeron desde cero la Isla Elefante y posteriormente el barco Endurance, además de fortalecer sus habilidades en inglés al elaborar videos donde presentan sus creaciones.

"Es increíble cómo han aprendido de historia jugando el videojuego. Luego los que son más habilidosos en la parte pronunciación están editando los videos y hablando en inglés, mostrándole a las otras personas los elementos que están construyendo. También se nos abrió la posibilidad con la Coalición de Jóvenes Antárticos (...) van a llevar nuestra historia de Piloto Pardo a Noruega para que nuestros niños sean mostrados de cómo enseñar el tema antártico de diferente manera."

Desde la Escuela Villa Las Nieves, Yessica Miño presentó "Arquitectos del Futuro", propuesta que invita a los estudiantes a transformarse en urbanistas y planificadores ambientales para diseñar ciudades más sostenibles.

El proyecto considera la recreación en Minecraft de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, incorporando soluciones relacionadas con energías limpias, manejo de residuos y protección de humedales.

"La escuela tiene el sello medioambiental y la certificación también (...) nos entusiasmamos con un grupo de estudiantes de presentar un proyecto que se llama Arquitectos del Futuro. Lo que busca es cómo reconstruir; ellos van a ser urbanistas y planificadores ambientales de la región. Escogieron cuatro localidades (...) y la idea es que las están investigando según sus características y necesidades medioambientales, los desafíos que tienen, por ejemplo, el tema de la gestión de residuos, utilizar más energía eólica, cómo se utiliza el gas, cómo cuidar los humedales y van a recrear estas comunas en la plataforma de Minecraft Education."

La profesora aseguró que el proyecto también permitió derribar prejuicios respecto al uso de los videojuegos en la educación.

"Cuando los niños empezaron a contar que había Minecraft, la mayoría pensó que era jugar y los estudiantes empezaron a defender, dijeron: 'No, vamos a construir la ciudad, no podemos hacer desafíos de peleas porque nuestra modalidad es de creación'. Ha sido sacar este prejuicio de que solo es jugar, sino que también es un aprendizaje."

En tanto, la Escuela Ramón Serrano de Villa Cerro Castillo presentará "Descubre Villa Cerro Castillo", iniciativa que busca rescatar el patrimonio local y promover el turismo mediante la recreación virtual de la localidad, integrando las asignaturas de inglés, historia y fonoaudiología.

Karla Ojeda explicó que el objetivo principal es que tanto estudiantes como visitantes conozcan la riqueza histórica y cultural del lugar.

"La verdad que la recepción fue muy positiva (...) presentamos el proyecto que se llama Descubre Villa Cerro Castillo, que es la entrada al Parque Torres del Paine y queremos visibilizar nuestra villa. La idea es visibilizar dónde estudian los niños, dónde pasan la mayor parte del tiempo (...) generalmente los turistas pasan, hacen una parada en la cafetería y se van a Torres del Paine y desconocen realmente que a un par de metros hay toda una vida, hay patrimonio, hay historia, hay servicios que realmente desconocen y ese es el desafío que tenemos."

Respecto al uso de la tecnología en el aula, las tres educadoras coincidieron en que no es necesario ser experto en videojuegos para desarrollar este tipo de experiencias.

Karla Ojeda sostuvo que el aprendizaje también ocurre desde los propios estudiantes.

"Creo que ninguna estaba tan interiorizada con Minecraft y primero claro se puede ver como algo desconocido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero eso es parte del trabajo que haces con los niños y niñas, ellos te van enseñando y se van retroalimentando. Esa es la principal invitación: que se atrevan, porque enriquece aún más la relación entre profesor docente y los niños."

En la misma línea, Patricia Arriagada aseguró que la tecnología ha permitido descubrir talentos que muchas veces permanecían invisibles en la sala de clases.

"Han pasado cosas maravillosas utilizando la tecnología porque se está dando visibilidad a estudiantes que no son tan visibles en el día a día (...) con Minecraft hemos tenido la posibilidad de generar visibilidad a niños que tienen tremendas potencialidades y que estaban escondidas en la sala de clases. Nosotros estamos dándole la posibilidad al niño de aprender utilizando estas herramientas (...) somos meros testigos de su creatividad y aquí los vamos guiando y apoyando."

Por su parte, Yessica Miño hizo un llamado a confiar en el protagonismo de los estudiantes durante estos procesos.

"No hay que ser experto, hay que confiar en los estudiantes, hay que dar la posibilidad de que ellos investiguen, que propongan soluciones y del ensayo y error es donde más hay aprendizaje. Ellos necesitan que nosotros tengamos el entusiasmo, los acompañemos, los guiemos, les demos las herramientas que necesitan, pero finalmente ellos son los líderes de estos proyectos. Son las futuras generaciones, son quienes se van a preocupar de nuestra región en un futuro."

Las tres docentes representarán a Magallanes en el Congreso Nacional de Minecraft Education el próximo 22 de agosto, llevando propuestas que buscan demostrar que la enseñanza del inglés, la historia, el patrimonio y la educación ambiental también pueden construirse bloque a bloque dentro de un videojuego.





​

