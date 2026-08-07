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7 de agosto de 2026

SEREMI DE ENERGÍA ACLARA QUE REVISIÓN DE MEDIDORES DE GAS RESPONDE A UN PROCESO PREVENTIVO Y DESCARTA CORTES POR MOROSIDAD

El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, explicó que el proceso busca resguardar la seguridad del suministro y precisó que no tiene relación con cobros, deudas o medidas comerciales.

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La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes aclaró que el proceso de revisión de medidores de gas que actualmente se desarrolla en la región responde a una fiscalización preventiva instruida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), destinada a verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y prevenir eventuales riesgos para las familias.

 
Como parte de este trabajo, la empresa Gasco inspeccionó un total de 68.900 medidores en la región. De ese universo, solo 265 instalaciones presentaron observaciones técnicas relacionadas con la ubicación, accesibilidad o modificaciones en los medidores. En todos esos casos, los usuarios fueron notificados y cuentan con un plazo de 30 días para realizar las adecuaciones necesarias.

 
El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, explicó que el proceso busca resguardar la seguridad del suministro y precisó que no tiene relación con cobros, deudas o medidas comerciales.

 
"Queremos entregar tranquilidad a las familias de Magallanes. Esta revisión forma parte de una fiscalización preventiva instruida por la SEC para verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad exigidas. Se revisaron cerca de 69 mil medidores y solo 265 presentaron observaciones técnicas que deberán ser regularizadas dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar un suministro seguro para todos los usuarios", señaló la autoridad.

 
Respecto de la suspensión del suministro de una usuaria de la región, caso que fue dado a conocer públicamente durante los últimos días, la autoridad descartó que la medida estuviera relacionada con morosidad o con el proceso de revisión de medidores.

 
"La suspensión del servicio no obedeció a una deuda, al no pago de cuentas ni a la fiscalización que se está realizando en la región. Se trató de una atención de emergencia solicitada por la propia usuaria tras detectar un problema de baja presión en su instalación interior. Frente a esa situación, y siguiendo los protocolos de seguridad, el suministro fue suspendido de manera preventiva hasta que se efectúen las reparaciones correspondientes", explicó Pinto.

 
La autoridad regional reiteró que las fiscalizaciones impulsadas por la SEC tienen un carácter exclusivamente preventivo y buscan resguardar la seguridad de las personas y de la infraestructura de distribución de gas.

 
Finalmente, el Seremi hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales y evitar la difusión de antecedentes que puedan generar preocupación injustificada.

 
"Cuando hablamos de seguridad energética, es fundamental entregar información precisa y responsable. Este proceso busca prevenir riesgos y proteger a las familias, por lo que es importante no generar alarma con información que no refleja lo ocurrido", concluyó.

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