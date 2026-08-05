CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE NATALES

El pasado lunes 3 de agosto, a las 15:00 horas, fue presentado ante el Honorable Concejo Municipal el Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de Natales, PLADETUR, instrumento de planificación que establecerá la hoja de ruta para orientar el desarrollo turístico comunal durante los próximos años.

La presentación del PLADETUR fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal, sin observaciones, reflejando el respaldo al trabajo técnico, interdisciplinario y participativo desarrollado durante el proceso de elaboración de este importante instrumento.

El PLADETUR busca fortalecer el desarrollo sostenible del turismo en la comuna de Natales, considerando el rol estratégico del territorio dentro del destino Patagonia, su vinculación con áreas protegidas, su patrimonio natural y cultural, su oferta de servicios turísticos y la necesidad de avanzar hacia una gestión turística planificada, articulada y con visión de futuro.

Durante la exposición se destacó que el proceso de elaboración del plan consideró un trabajo colaborativo entre instituciones públicas, academia, equipos técnicos y actores locales, incorporando instancias de participación ciudadana, trabajo con el Concejo Municipal, COSOC, Comisión de Turismo y distintos representantes del territorio.

La presentación estuvo a cargo de Maritza Vera, directora de Desarrollo Local; Carlos del Castillo, jefe de Gestión Municipal; Germaynee Vela-Ruiz, coordinadora de la Estrategia de Comunidades Portal; Pablo Szmulewicz, director del Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile; y Loreto Cacciuttolo, profesional de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio.

El instrumento contempla una cartera de 45 iniciativas estratégicas, priorizadas según ejes, nivel de prioridad y horizonte de ejecución. Estas iniciativas buscan mejorar la competitividad del destino, fortalecer la gestión turística, promover la articulación público-privada y potenciar la calidad de la experiencia tanto de visitantes como de residentes.

Las iniciativas se estructuran en torno a ocho ejes estratégicos: Infraestructura y Equipamiento Turístico; Turismo y Áreas Protegidas; Inteligencia e Innovación Turística; Patrimonio Cultural y Turismo; Turismo y Gastronomía; Hospitalidad Turística; Gobernanza Turística; y Gestión de la Unidad Municipal de Turismo.

Entre los principales lineamientos del PLADETUR se considera avanzar en infraestructura habilitante, fortalecer el patrimonio cultural y las experiencias turísticas, impulsar herramientas de innovación e inteligencia turística, promover la gastronomía local, mejorar los estándares de hospitalidad y consolidar una gobernanza turística integrada, participativa y permanente.

Asimismo, el plan reconoce la importancia de incluir tanto a la ciudad de Puerto Natales como a las localidades rurales de la comuna, entendiendo que el desarrollo turístico debe proyectarse de manera territorial, equilibrada y sostenible.

El diagnóstico estratégico del instrumento identifica importantes fortalezas para Natales, como el reconocimiento internacional del destino Patagonia, su condición de puerta de entrada hacia Torres del Paine, la presencia de áreas protegidas con atractivos de jerarquía internacional, la diversidad gastronómica, la concentración de servicios turísticos registrados, la voluntad política y el trabajo asociativo entre el sector público, privado y la academia.

A su vez, el PLADETUR aborda desafíos relevantes para el desarrollo turístico comunal, tales como la necesidad de fortalecer la gestión municipal del turismo, avanzar en infraestructura habilitante, mejorar el posicionamiento del destino comuna, enfrentar la estacionalidad turística, promover el turismo de invierno, fortalecer la inclusión, mejorar la articulación productiva y consolidar mecanismos de seguimiento y gobernanza.

Dentro de sus principios orientadores, el plan considera la participación activa, la comunicación, la transparencia, la cooperación, la integración, la permanencia y el trabajo técnico, elementos fundamentales para una ejecución responsable y con participación de los distintos actores vinculados al turismo local.