DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES SUBE AL 6.9% Y EVIDENCIA ESTANCAMIENTO EN MATERIA LABORAL

La tasa de desocupación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se posicionó en un 6,9% durante el trimestre móvil abril-junio de 2026, según el informe oficial de empleo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa un incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Si bien Magallanes continúa exhibiendo indicadores destacados de participación (69,0%) y ocupación (64,3%) que la mantienen en los puestos de vanguardia a nivel nacional, los datos confirman una desaceleración en el dinamismo del mercado laboral regional. Aunque la masa de ocupados aumentó un 1,8% anual (1.769 nuevos puestos), la fuerza de trabajo creció a un ritmo del 2,4%, absorbiendo solo de manera parcial a las personas que ingresaron a buscar empleo.

Alarma por brecha de género y desplome en el sector construcción

El desglose del reporte evidencia una marcada disparidad de género. La tasa de desocupación femenina ascendió al 9,5%, marcando un alza de 2,1 puntos porcentuales en doce meses. Mientras la fuerza de trabajo de las mujeres se expandió en un 3,6%, la creación de empleo para este segmento apenas subió un 1,2%. Esto derivó además en un incremento de la informalidad femenina, que llegó al 26,6%.

A nivel sectorial, mientras actividades como alojamiento, servicios de comida, enseñanza e industria manufacturera amortiguaron la caída, el rubro de la construcción sufrió una contracción interanual del 20,4% en personas ocupadas, situándose como la actividad más golpeada en la zona austral, seguida por el comercio y el transporte.

El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó que “Magallanes continúa liderando a nivel nacional en participación y ocupación laboral, pero las cifras también muestran que el mercado laboral regional se encuentra en una etapa de menor dinamismo”.

La autoridad también detalló que “observamos un comportamiento bastante estable en los principales indicadores, lo que da cuenta de un escenario de estancamiento que nos obliga a concentrar los esfuerzos en mejorar la calidad del empleo”.

Por su parte, análisis del Observatorio Laboral de Magallanes vinculan la brusca caída en la construcción con el término y retraso de proyectos de inversión, proyectando que las nuevas licitaciones de obras públicas y privadas deberían reactivar la absorción de mano de obra en los trimestres venideros.

En paralelo, la ocupación informal a nivel regional trepó al 21,2%, registrando un alza de 1,5 puntos porcentuales en un año.

Fuente: biobiochile.cl