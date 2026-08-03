MAGALLANES SE PREPARA PARA EL 2DO ENCUENTRO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

La Fundación Empresarial Eurochile, junto al Programa Territorial Integrado (PTI) Agroalimentos Magallanes, con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del programa Viraliza de Corfo, invitan a emprendedores, productores, empresas, instituciones y actores del ecosistema productivo regional a participar en el «2do Encuentro: Seguridad Alimentaria, Innovación y Producción Sostenible en Magallanes», un espacio de encuentro e intercambio de experiencias orientado a promover la seguridad alimentaria, la innovación y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles en zonas extremas. Esta iniciativa es la continuidad del Primer Encuentro de Innovación Hortícola en Magallanes realizado en abril de 2025 por el PTI Agroalimentos.

Este año la actividad contará con la participación de destacados expertos internacionales provenientes de Italia, Finlandia y Francia, quienes viajarán especialmente a Chile para compartir experiencias, buenas prácticas y aprendizajes en materia de agricultura en climas fríos. Asimismo, seis especialistas nacionales en la materia serán parte de los paneles y conferencias.

El evento surge como respuesta a los desafíos que enfrenta la Región de Magallanes y Antártica Chilena en materia de abastecimiento alimentario, diversificación productiva y fortalecimiento de la producción local. La actividad se realizará los días 5 y 6 de agosto de 2026, desde las 09:00 horas, en El Arriero, ubicado en Manantiales 759, Punta Arenas.

Además de las charlas magistrales, el programa contempla paneles de conversación, mesas de trabajo temáticas y espacios de networking que permitirán generar vínculos entre productores, emprendedores, proveedores tecnológicos, representantes del sector público, academia y empresas del rubro agroalimentario.

Entre los principales temas que se abordarán destacan la producción hortícola en zonas frías, innovación en invernaderos, eficiencia energética e hídrica, digitalización agrícola, modelos de negocio sostenibles, desarrollo de cadenas de valor y acceso a nuevos mercados.

«Como Corfo y a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional estamos impulsando el desarrollo del sector agroalimentario como uno de los ejes estratégicos para diversificar la economía de Magallanes y fortalecer nuestra seguridad alimentaria. Este segundo encuentro refleja el valor de la articulación entre el sector público, el mundo privado, la academia y los productores, porque es justamente ese trabajo colaborativo el que permite generar innovación, incorporar nuevas tecnologías y abrir oportunidades para nuestros emprendedores. Queremos avanzar hacia una producción más sostenible y con mayor valor agregado, consolidando al sector de alimentos como un motor de desarrollo para la región.», indicó el director regional de Corfo Magallanes y de la Antártica Chilena, Javier Romero.

Gonzalo Salamanca, presidente de la Fundación Empresarial Eurochile resalta el permanente compromiso con el desarrollo de la región y el rol fundamental que desempeñan las pymes como impulsoras de la economía local. “La Región de Magallanes enfrenta desafíos únicos en materia de producción agroalimentaria y seguridad alimentaria, pero también cuenta con un enorme potencial para transformarse en un referente de innovación y desarrollo sostenible en zonas extremas. En este contexto, buscamos apoyar a las empresas con conocimientos y herramientas y a través de esta iniciativa. El encuentro será una oportunidad única para conocer experiencias nacionales e internacionales, compartir conocimientos y generar redes de colaboración que contribuyan al fortalecimiento de la producción local”.

Invitación abierta

La invitación está dirigida a emprendedores, productores hortícolas y agrícolas, Mipymes agroalimentarias, proveedores tecnológicos, representantes del sector HORECA, instituciones públicas, centros de investigación, academia, gremios y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo regional.

La iniciativa busca promover soluciones innovadoras que contribuyan a una producción agroalimentaria más sostenible, resiliente y eficiente. A través de este evento, se busca generar un espacio de encuentro que impulse nuevas oportunidades de desarrollo productivo en la Región de Magallanes, fortaleciendo las capacidades locales, promoviendo la incorporación de tecnologías innovadoras y contribuyendo a una mayor seguridad alimentaria para el territorio.

El Programa Viraliza Evento de Corfo busca potenciar el entorno emprendedor mediante la promoción de la innovación, la transferencia de conocimientos y la articulación de actores clave, contribuyendo así a crear un ecosistema más favorable para el desarrollo de emprendimientos sostenibles.

Para participar del evento, lo invitamos a inscribirse en el siguiente enlace: FORMULARIO DE REGISTRO Viraliza Magallanes: Rellenar formulario

Fuente: eurochile.cl

