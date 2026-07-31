FISCALÍA APOYA AL FORTALECIMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA DOTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026-2027

Con el objetivo de contribuir a la preparación de quienes participarán en la próxima Campaña Antártica 2026-2027, el Fiscal Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Cristián Crisosto, desarrolló una jornada de capacitación, en Santiago, que lleva por título “El rol del Ministerio Público y la aplicación de la justicia en la Antártica” dirigida a la dotación que cumplirá funciones en el continente blanco, instancia realizada por invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Estado Mayor Conjunto, como parte del programa de inducción previo al despliegue.



La actividad permitió entregar a los participantes una visión integral sobre la misión de la Fiscalía, las unidades operativas en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las competencias y capacidades de la institución, los canales de denuncia y el proceso penal, relevando la importancia de la coordinación interinstitucional y el compromiso con la defensa de la legalidad en el territorio antártico, garantizando la aplicación efectiva de la justicia en la región más austral del mundo y la protección a víctimas, testigos, comunidad científica internacional y toda persona que desarrolle labores en la Antártica.



Asimismo, se destacó la relevancia de compartir experiencias y buenas prácticas que permitan enfrentar de mejor manera los desafíos propios de uno de los territorios más exigentes del planeta.

