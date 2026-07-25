PRESENTAN HOJA DE RUTA PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES DURANTE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS

El Programa Transforma Antártica presentó la Hoja de Ruta que orientará el desarrollo del ecosistema antártico regional durante los próximos siete años. La actividad se realizó en Explorer House de Antarctica21, en Punta Arenas, y reunió a autoridades nacionales y regionales, representantes del sector privado, universidades, centros de investigación, Fuerzas Armadas y organizaciones vinculadas al ámbito antártico.

La estrategia es el principal resultado de la primera etapa del programa, desarrollada entre diciembre de 2025 y julio de 2026 con un financiamiento cercano a los $90 millones aportados por Corfo. El documento fue elaborado a partir de un proceso participativo que permitió identificar brechas, desafíos y oportunidades para el desarrollo de las capacidades antárticas de la región.

La Hoja de Ruta contempla seis áreas de trabajo y 28 iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza, la infraestructura logística, la ciencia, la innovación, el capital humano, la economía vinculada a la Antártica y la identidad territorial. Además, considera un modelo de gobernanza colaborativa que incorpora a instituciones públicas, empresas, la academia, las Fuerzas Armadas y organizaciones de la sociedad civil para apoyar la implementación de las acciones priorizadas.

Durante la ceremonia, representantes de Corfo, el Gobierno Regional y entidades participantes destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para potenciar las capacidades instaladas en Magallanes. La estrategia también busca aprovechar el crecimiento de las operaciones científicas y del turismo antártico, junto con la infraestructura disponible en Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales para fortalecer el desarrollo de actividades vinculadas al continente blanco.



