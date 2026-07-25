Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de julio de 2026

PRESENTAN HOJA DE RUTA PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES DURANTE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS

El Programa Transforma Antártica dio a conocer una estrategia que contempla 28 iniciativas para potenciar la ciencia, la logística, la innovación y el desarrollo económico vinculado al continente antártico.

DSC04598

El Programa Transforma Antártica presentó la Hoja de Ruta que orientará el desarrollo del ecosistema antártico regional durante los próximos siete años. La actividad se realizó en Explorer House de Antarctica21, en Punta Arenas, y reunió a autoridades nacionales y regionales, representantes del sector privado, universidades, centros de investigación, Fuerzas Armadas y organizaciones vinculadas al ámbito antártico.

La estrategia es el principal resultado de la primera etapa del programa, desarrollada entre diciembre de 2025 y julio de 2026 con un financiamiento cercano a los $90 millones aportados por Corfo. El documento fue elaborado a partir de un proceso participativo que permitió identificar brechas, desafíos y oportunidades para el desarrollo de las capacidades antárticas de la región.

La Hoja de Ruta contempla seis áreas de trabajo y 28 iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza, la infraestructura logística, la ciencia, la innovación, el capital humano, la economía vinculada a la Antártica y la identidad territorial. Además, considera un modelo de gobernanza colaborativa que incorpora a instituciones públicas, empresas, la academia, las Fuerzas Armadas y organizaciones de la sociedad civil para apoyar la implementación de las acciones priorizadas.

Durante la ceremonia, representantes de Corfo, el Gobierno Regional y entidades participantes destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para potenciar las capacidades instaladas en Magallanes. La estrategia también busca aprovechar el crecimiento de las operaciones científicas y del turismo antártico, junto con la infraestructura disponible en Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales para fortalecer el desarrollo de actividades vinculadas al continente blanco.


seminarioIGMAntartica

SEMINARIO DEL IGM REUNIÓ A EXPERTOS PARA ABORDAR LA POLÍTICA, LA CIENCIA Y LA COOPERACIÓN CHILENA EN LA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTERIO DE SALUD SOLICITA LA RENUNCIA DEL SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES

Leer Más

​La cartera informó que la decisión responde a la existencia de una investigación del Ministerio Público y señaló que busca resguardar el funcionamiento de la institución y el desarrollo de las diligencias.

​La cartera informó que la decisión responde a la existencia de una investigación del Ministerio Público y señaló que busca resguardar el funcionamiento de la institución y el desarrollo de las diligencias.

Fabián Barrientos
nuestrospodcast
DSC04598

PRESENTAN HOJA DE RUTA PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES DURANTE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
DSC04598

PRESENTAN HOJA DE RUTA PARA FORTALECER EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES DURANTE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
esposas

GOBIERNO RESPALDARÁ PROYECTO PARA CREAR EL DÍA NACIONAL DE LA REINSERCIÓN SOCIAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
golfo perrito antidroga 2

CARABINEROS DESPIDE A “GOLFO”, CAN DETECTOR DE DROGAS QUE MARCÓ HISTORIA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250