BIBLIOTECAS PÚBLICAS CUSTODIARÁN INVALUABLES COLECCIONES DE BIENES PATRIMONIALES

​Importantes obras civiles impulsadas por el Servicio del Patrimonio se encuentran en su última etapa de ejecución en dos inmuebles fiscales ubicados en la ciudad de Punta Arenas, los que servirán de resguardo para las colecciones de objetos visadas por el Consejo de Monumentos Nacionales y que deberán salir de la ex cárcel pública, donde se construye el nuevo archivo de Magallanes, y del Museo Regional ubicado en calle Magallanes.



Dos inmuebles fiscales, actualmente en concesión de uso gratuito para el Servicio del Patrimonio, Serpat, cumplirán el relevante rol de resguardar las colecciones de bienes patrimoniales que saldrán de la ex cárcel pública y del Museo Regional (ex casa la familia Braun Menéndez).



En el primero de ellos, ubicado en calle Pedro Montt -donde funcionó el gimnasio naval entre 1980 y el 2018- comenzará a operar la nueva Biblioteca Pública N°6. El céntrico inmueble fiscal de dos niveles tiene una superficie de 565 metros cuadrados y se encuentra en concesión de uso gratuito por 20 años al Servicio del Patrimonio desde el 2024.



Este punto de lectura abrirá sus puertas en marzo del próximo año tras intensas obras de ingeniería e inversiones que permitieron avanzar a la mejora estructural de un edificio de larga data, construido hacia la década del treinta del siglo pasado.



Los avances de estas obras fueron apreciados por la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, junto al director regional del Servicio del Patrimonio, Pablo Quercia y sus respectivos equipos de funcionarios.



“Estoy muy satisfecha con los resultados de esta visita y fiscalización a un inmueble que es recuperado para su buen uso, señaló la Seremi de Bienes Nacionales, y nos complacemos como Gobierno al otorgar valor al patrimonio fiscal de nuestro país y disponer de espacios para que piezas fundamentales de nuestra cultura regional estén resguardadas y sean puestas disposición de la investigación, conservación y educación de todos los Magallánicos.”



Pablo Quercia señaló que, habiéndose regularizado los servicios básicos, logrado el microclima adecuado y finalmente la instalación del amoblado, se podrá culminar con éxito un largo proceso que lleva a inaugurar un punto de lectura administrado exclusivamente por Serpat. Al mismo tiempo se dará resguardo a la colección de objetos que saldrá de lo que fue la ex cárcel pública en calle Waldo Seguel, quedando bajo la supervisión de un equipo de expertos cuyas oficinas estarán en el segundo piso del edificio.









Obras en la biblioteca pública de calle Hornillas

El segundo inmueble fiscal donde se realizan obras civiles y que ejercerá como nuevo custodio del patrimonio histórico que encierra la colección del Museo Regional, es la tradicional biblioteca N° 47 de calle Hornillas en la población Gobernador Viel. Este edificio, que cuenta con un flamante punto de lectura infantil, fue reabierto hace dos años y desde el próximo mes de septiembre contará con nuevas instalaciones modulares, abarcando una superficie de casi mil metros cuadrados.

De esta manera, diversos contenedores servirán de depósito para las colecciones patrimoniales con declaratoria del Consejo de Monumentos Nacionales procedentes del Museo Regional (a partir de marzo 2027) y albergarán áreas administrativas con una sala de reuniones.

Además, se dispondrá de un área de estacionamiento para el Bibliomovil -que hoy debe ser estacionado en la junta de vecinos contigua al establecimiento-. Las obras desarrolladas por la empresa constructora culminarán en septiembre y luego se espera den paso a nuevas obras de mejora para la biblioteca tales como renovación de pintura, ventanales, calefacción y cierres perimetrales.

Finalmente, la Seremi de Bienes Nacionales concordó con el director de Serpat en cuanto a que sigue avanzando un plan de infraestructura cultural para Magallanes permitiendo que “lo que antes eran espacios vacíos, ahora tendrán un uso pleno, gracias a una gestión pública que es responsable del patrimonio y la identidad del país.”









