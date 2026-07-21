PDTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO PABLO CIFUENTES CRITICA REFORMA TRIBUTARIA Y DEFIENDE EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO "EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN QUE NOS OFRECE EL EJECUTIVO ES DERECHAMENTE UN MAL PROYECTO"

El presidente regional del Frente Amplio en Magallanes, Pablo Cifuentes Vladilo, confirmó que no buscará la reelección en las elecciones internas que la colectividad realizará durante agosto y aprovechó su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, para realizar un balance político tanto del proceso interno del partido como de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Durante la entrevista emitida la mañana de este martes, Cifuentes explicó que el Frente Amplio renovará todas sus estructuras partidarias, desde la dirección nacional hasta las instancias regionales y comunales, proceso que se desarrolla cada dos años.

En ese contexto, confirmó que decidió dar un paso al costado tras finalizar su período al frente de la colectividad regional.







"La verdad es que tomé la decisión de terminar este periodo, y poder entregar también la gestión a otras personas. Yo lo he dicho muchas veces, estudié por una convicción personal y también política, creo que es muy importante y muy relevante la rotación en los espacios de decisión".



El dirigente agregó que la renovación de liderazgos fortalece la vida interna del partido.







"Creo que debe existir rotación. Debe existir una suerte de refrescar las ideas y los equipos (...) estoy muy satisfecho, muy contento porque hay nuevas personas, nuevos rostros que se van a incorporar a los espacios de decisión".





Críticas al Gobierno



En el plano político nacional, Cifuentes sostuvo que el Frente Amplio busca construir una oposición basada en propuestas y no únicamente en la crítica al Ejecutivo, aunque manifestó una dura evaluación sobre la actual administración.







"Nosotros creemos que una posición política tiene que ser capaz de ir más allá de solamente oponerse a quien está en el poder en este momento, sino que también ver vías de la construcción de un proyecto político que sea viable y que se haga cargo de las necesidades del país".



A juicio del dirigente, el Gobierno ha privilegiado una agenda ideológica por sobre las necesidades de la ciudadanía.







"Hoy vemos con muchísima preocupación el carácter profundamente ideológico y el sesgo con el que ha estado actuando el gobierno del presidente Kast. Vemos un gobierno que no parece estar haciéndose cargo de las necesidades más profundas de nuestro territorio".



Asimismo, cuestionó el denominado proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.







"Creemos que el proyecto de reconstrucción que nos ofrece el Ejecutivo es derechamente un mal proyecto. Es un proyecto que le hace mal a Chile. Es un proyecto que de alguna manera busca fortalecer a quienes ya tienen una posición privilegiada dentro del país y al mismo tiempo desfinancia un Estado que es fundamental para acudir en la protección de las familias más vulnerables".





Reforma tributaria y eventual recurso al Tribunal Constitucional



Respecto de la discusión de la reforma tributaria, Cifuentes afirmó que la prioridad del Frente Amplio será intentar frenar su avance legislativo y, de ser necesario, recurrir al Tribunal Constitucional.







"El paso uno para nosotros es poder ser una oposición firme al proyecto que, como te he dicho, nos parece un muy mal proyecto (...) y también se ha anunciado que si esto sigue avanzando, para nosotros la opción va a ser tratar de llevar un requerimiento al Tribunal Constitucional, porque sabemos que hay ciertos elementos de esta reforma que contravienen la Constitución Política de nuestro país".



El dirigente también cuestionó la teoría del "chorreo" económico, asegurando que no existe evidencia suficiente que respalde sus efectos.







"No hay hasta el momento evidencia concreta que te permita decir efectivamente esta estrategia funciona y por lo mismo también tanta preocupación desde nuestro sector".





Centralismo y decisiones para Magallanes



Uno de los puntos que marcó la entrevista fue la evaluación de las políticas públicas impulsadas para Magallanes. Según Cifuentes, el Gobierno ha mantenido una lógica excesivamente centralista.







"Ha existido una tónica bastante clara por parte de este Gobierno de abordar la política pública desde una mirada muy centralista. Ha habido bajadas de línea que vienen desde la planificación central y ha habido muy poco espacio para la participación y para el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones que le competen al territorio".



Como ejemplo, mencionó la programación de los trabajos de conservación en la pista del aeropuerto de Puerto Natales durante la temporada alta de turismo.







"Se toma la decisión de hacer una reparación en la pista de aterrizaje justamente en los meses de mayor afluencia de público (...) y una vez que surge el problema recién se empiezan a abrir las posibilidades de diálogo".



También abordó el desarrollo de la salmonicultura en la región, señalando que el sector es estratégico para Magallanes, pero que debe avanzar bajo criterios de sustentabilidad.







"La salmonicultura representa uno de los sectores productivos más relevantes para nuestra región (...) pero también hemos dicho que para que una industria tan relevante pueda ser sostenible en el tiempo debe funcionar de manera muy responsable".





Permisología y evaluación ambiental



Consultado sobre la denominada "permisología", Cifuentes sostuvo que los procesos de evaluación pueden perfeccionarse, pero rechazó eliminarlos.







"Se instaló en algún momento este concepto de la permisología como si fuera el demonio del desarrollo (...) y eso no es así".



Añadió que las evaluaciones cumplen un rol preventivo para evitar impactos ambientales, sociales y económicos futuros.







"Quizás los distintos procedimientos para lograr la evaluación de un proyecto pueden acortarse, pero eso no significa que haya que eliminar completamente los procesos de evaluación (...) porque la permisología finalmente es eso: evaluemos los proyectos en su justa dimensión para que en el futuro no tengamos problemas".





Oposición y trabajo conjunto



Finalmente, el presidente regional del Frente Amplio afirmó que, pese a las diferencias existentes entre los partidos de oposición, existe coordinación para enfrentar aquellas materias que consideran prioritarias.







"Nosotros, como Frente Amplio, hemos mantenido siempre un contacto directo con los otros partidos de la oposición. Hemos compartido preocupaciones, hemos levantado alertas también conjuntamente a nivel regional (...) porque entendemos que si bien puede haber diferencias, cuando toca levantar la voz o actuar como bloque frente a preocupaciones que trascienden las diferencias políticas, ahí no nos perdemos".



