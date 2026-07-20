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20 de julio de 2026

AGUAS MAGALLANES REGISTRA MÁS DE 400 ATENCIONES POR CONGELAMIENTO EN LA REGIÓN E INTENSIFICA LLAMADO A PROTEGER INSTALACIONES ANTE HELADAS SOSTENIDAS

La magnitud de las atenciones domiciliarias ha requerido un despliegue adicional e intensivo de la capacidad operativa en terreno para responder a los clientes afectados.

Trabajo en terreno
Un balance de contingencia y un llamado urgente a la acción en los hogares formuló Aguas Magallanes ante el impacto de las condiciones climáticas en la infraestructura sanitaria domiciliaria. Desde el pasado viernes, coincidiendo con el evento de heladas sostenidas anunciado oportunamente por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), los equipos de emergencia de Aguas Magallanes han atendido más de 400 requerimientos en la región, concentrados principalmente en la rotura de medidores y redes interiores de agua potable.
 
La magnitud de las atenciones domiciliarias ha requerido un despliegue adicional e intensivo de la capacidad operativa en terreno para responder a los clientes afectados. Desde la sanitaria explicaron que los episodios actuales de temperaturas bajo cero sostenidas, representan un riesgo para las instalaciones que no se encuentran debidamente protegidas y con aislamiento adecuado, lo que exige una respuesta proactiva por parte de la comunidad.
 
"Este escenario, dado por las alertas meteorológicas, afecta la infraestructura expuesta si no cuenta con el aislamiento adecuado. Más que una recomendación preventiva, los más de 400 casos registrados desde el viernes constituyen un llamado a la acción para que cada vecino resguarde sus instalaciones antes de que el evento climático genere daños mayores en sus viviendas", señaló Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes de Aguas Magallanes. Para evitar la interrupción del suministro y los costos asociados a reparaciones particulares, el ejecutivo recordó que se pronostica que las temperaturas se mantendrán bajas en los próximos días, por lo que reforzó la necesidad de revestir térmicamente todas las tuberías de la red interior que se encuentren expuestas, y de igual manera, verificar que el medidor, cuente con nicho, su tapa y material aislante (plumavit), con el objeto de protegerlo y aislarlo térmicamente.

Finalmente, ante cualquier duda, consulta o requerimiento de asistencia técnica derivada de esta contingencia, los clientes pueden comunicarse de manera directa con la empresa a través de sus canales oficiales en redes sociales o mediante la línea telefónica de atención 612 280028.
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