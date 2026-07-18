FOJI DESTACA EN MAGALLANES EL IMPACTO DE LAS ORQUESTAS JUVENILES Y ANUNCIA CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) fue protagonista de una nueva edición de Y tú, ¿qué opinas?, donde el director Jesús Rodríguez y el jefe zonal sur, Luis Perdomo, abordaron el trabajo que desarrolla la institución en la formación musical de niños, niñas y jóvenes de la región de Magallanes. Durante la conversación en Polar Comunicaciones, también adelantaron que el próximo 26 de septiembre se realizará el concierto de gala de la orquesta regional en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

En la entrevista, Perdomo destacó que FOJI cumple 25 años promoviendo el acceso a la música orquestal en todo Chile, ofreciendo oportunidades de formación a jóvenes provenientes de distintas realidades sociales. Explicó además que cada año se realizan convocatorias públicas para integrar las orquestas regionales, proceso en el que participan estudiantes de distintas comunas, incluyendo Punta Arenas, Puerto Natales e incluso Puerto Williams.

Por su parte, Jesús Rodríguez compartió su experiencia como exintegrante del sistema de orquestas juveniles y explicó el intenso trabajo desarrollado durante el campamento de invierno realizado en Magallanes. El director señaló que la selección del repertorio responde principalmente a criterios pedagógicos y artísticos, buscando fortalecer tanto las habilidades musicales como el trabajo colectivo de los integrantes de la orquesta.

Finalmente, ambos invitados abordaron los desafíos que enfrenta la formación de nuevos intérpretes en instrumentos como oboe y fagot, cuya disponibilidad sigue siendo limitada a nivel nacional. En ese contexto, adelantaron que FOJI trabaja en estrategias para incentivar la participación de nuevos estudiantes y fortalecer el desarrollo de las orquestas comunales y regionales, consolidando el acceso a la música docta en la región de Magallanes.



