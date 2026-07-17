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17 de julio de 2026

REDSALUD MAGALLANES Y UMAG REALIZARÁN LAS III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN KINESIOLOGÍA CON FOCO EN MOVIMIENTO, FUNCIONALIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

Buenos días región

kinesiologiaredsaludmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la coordinadora de Kinesiología de RedSalud Magallanes, Carla Ramírez Iturra, dio a conocer los principales detalles de las III Jornadas de Actualización en Kinesiología, iniciativa organizada en conjunto con la carrera de Kinesiología de la Universidad de Magallanes, que se desarrollará los días 6 y 7 de agosto en el auditorio del CADI-UMAG.

Durante la entrevista, la profesional destacó que estas jornadas buscan acercar conocimientos actualizados a los profesionales de la región y reforzar la importancia de una kinesiología basada en la evidencia científica, considerando las dificultades que muchas veces existen para acceder a capacitaciones fuera de Magallanes.



"Siento que es una instancia que nos permite como dar a conocer la importancia como el ejercicio físico, el movimiento y de la importancia también de que nosotros como kinesiólogos nos mantengamos siempre como actualizados y a la vanguardia de nuevos estudios, nuevas formas de hacer las cosas y que, a pesar de estar aquí en Magallanes, podemos tener estas oportunidades", señaló Ramírez.


La coordinadora explicó que esta tercera versión ha evolucionado de acuerdo con las necesidades detectadas en la región. Mientras la primera edición estuvo enfocada en dar a conocer las distintas áreas de la profesión y la segunda en el trabajo interdisciplinario, este año el eje estará puesto en la energía, el movimiento y la funcionalidad.



"El foco de la energía, el movimiento y la funcionalidad va enfocado un poco en que los profesionales de la salud y las personas que en algún momento tienen que ir a kinesiología sepan que ir al kinesiólogo no es solo cuando estoy lesionado, sino que puede ayudarme, por ejemplo, para las personas que son hipertensas, hacer ejercicio les hace increíble; las personas que tienen diabetes, hacer ejercicio les hace increíble", afirmó.


Asimismo, indicó que el programa abordará temáticas como el reintegro deportivo tras una lesión, el manejo del dolor crónico, la rehabilitación en sobrevivientes de cáncer y la actualización en el área respiratoria, incorporando expositores nacionales que participarán de manera remota.



"Vamos a tener algunos médicos hablándonos acerca del dolor crónico y también algunos colegas, por ejemplo, que van a hablar sobre el dolor crónico en personas sobrevivientes de cáncer... El espectro de información es bastante amplio. Las jornadas también han ido mutando en base a las necesidades que vamos notando que tenemos en la región", sostuvo.


En ese contexto, Ramírez valoró la posibilidad de contar con especialistas nacionales sin que los profesionales locales deban trasladarse fuera de la región.



"Es bien sabido que para nosotros es complejo poder acceder quizás a capacitaciones... Entonces poder tener profesionales, por ejemplo, este año, al igual que el año pasado, algunos colegas y médicos de forma remota, que son referentes a nivel nacional, es una gran oportunidad para los profesionales de acá".



Campaña de invierno y prevención

Durante la conversación también abordó el escenario respiratorio propio de la temporada invernal, recordando la importancia de mantener medidas preventivas para disminuir los contagios.



"Aprovechando esta instancia, la importancia, por ejemplo, de la ventilación, la importancia del lavado de manos, de no, si estoy enfermo, concurrir a lugares que están con mucha gente o, si vengo recién saliendo de un cuadro respiratorio, tampoco acudir a esos lugares porque mis defensas probablemente todavía no están en un 100% y es más probable que me vuelva a resfriar".



Un paciente más informado

La profesional también destacó que el acceso a la información ha permitido que los pacientes participen de manera más activa en sus tratamientos, aunque recalcó la importancia de contar con orientación profesional para utilizar correctamente implementos o técnicas que muchas veces se popularizan en redes sociales.



"A mí me encanta porque siento que las personas hoy día están más empoderadas... Pero que puedan tener ese asesoramiento por parte de un profesional experto... Yo siento que el paciente empoderado o la persona empoderada en sus tratamientos tienden a ser mucho más efectivos. Porque sabe qué es lo que tiene que hacer y es mucho más metódico".


En esa línea, recordó que incluso elementos de uso cotidiano, como bolsas de hielo o guateros, pueden provocar lesiones si no se utilizan correctamente.



"Nos ha pasado varias veces que los pacientes llegan quemados porque no ocuparon alguna capa protectora para ese guatero encima de la piel... El hielo nunca se aplica directo sobre la piel, siempre en una toalla, porque el hielo también quema".



La funcionalidad como objetivo

Otro de los aspectos abordados fue el creciente énfasis de la kinesiología en la funcionalidad y en adaptar cada tratamiento a las actividades cotidianas de los pacientes.



"Es muy importante nunca perder el foco de cuál es la realidad y la funcionalidad de la persona. De pronto no necesitamos tanto implemento o no es que tengamos que ir al gimnasio para hacer cosas, sino que pueden ser cosas que están en la casa: un kilo de arroz, un kilo de porotos, una botella de agua rellena con arena... de forma que no implique un gasto extra el que esa persona se pueda preocupar de su salud".


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REDSALUD MAGALLANES Y UMAG REALIZARÁN LAS III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN KINESIOLOGÍA CON FOCO EN MOVIMIENTO, FUNCIONALIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

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