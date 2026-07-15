BUEN USO DEL PATRIMONIO FISCAL, UNA PRIORIDAD PERMANENTE PARA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

​La recepción de iniciativas que postulan a la concesión de uso gratuito en el área sur de la Península de Brunswick, abarcando el entorno del río San Juan, no sólo es acompañada por fiscalizaciones regulares que velan por el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios, sino también por acciones de protección del entorno y puesta en valor de su patrimonio natural e histórico a través del turismo y la ciencia.





A pocas semanas de asumir, la ministra Catalina Parot -quien lidera la cartera por segunda vez- instruyó una Nueva Orden Ministerial para Bienes Nacionales, actualizando los procedimientos contemplados en el D.L. 1.939 para la administración del patrimonio fiscal conforme al programa de gobierno impulsado por el Presidente de la República José Antonio Kast.



En este documento se reafirmó histórico el eje estratégico de la cartera por dar un buen uso a los inmuebles que son solicitados para su administración a lo largo del país, poniendo el foco en las exigencias solicitadas para postular a las asignaciones de inmuebles fiscales.



Vinculación y trasferencia de nuevas competencias a Gobiernos Regionales



Al mismo tiempo, y considerando la nueva competencia otorgada desde 2023 al Gobierno Regional para aprobar o rechazar concesiones a título gratuito de corto plazo es que hace unos días, la secretaria regional ministerial de la cartera en Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, y su equipo ilustraron al Consejo Regional sobre la administración del área de San Juan que suma casi 93 hectáreas.



En la ocasión se puso énfasis en que, tras la votación del Consejo Regional y la resolución del Gobierno Regional que otorga las concesiones de uso gratuito, viene un proceso anual de fiscalizaciones regulares por parte de Bienes Nacionales que pueden derivar en la decisión de poner fin a la vigencia de dichos actos administrativos si no se asegura el buen uso de los inmuebles y el cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas originalmente en los proyectos.

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La seremi Lorena Díaz Loaiza señala que “por varios años esta oficina regional ha buscado cumplir fielmente su función pública, irrenunciable y mandatada por el decreto ley Nº 1.939, de 1977 para acoger y fiscalizar el funcionamiento de las concesiones que son solicitadas y otorgadas después en atención a las facultades especiales otorgadas a algunas regiones tras la publicación de la ley 21.074 y cuyo funcionamiento será evaluado tras el plazo de cinco años.”



Precisó que 14 concesiones de uso gratuito fueron entregadas por el ministerio de Bienes Nacionales (sumando 33 hectáreas) antes de la vigencia legal de nuevas competencias al Gobierno Regional. Así, el Core ha votado a favor 6 concesiones a la fecha, las que abarcan 9 hectáreas.





Administración fiscal sur de la península Brunswick



Bienes Nacionales administra gran parte de la parte sur de la península de Brunswick y que inicia en el kilómetro 53 con una concesión de uso oneroso de 133 hectáreas donde se levantan las instalaciones del emblemático Parque del Estrecho, custodiando el monumento nacional Fuerte Bulnes y los restos del asentamiento de la ciudad del rey Don Felipe.



A continuación, entre los ríos San Juan y San Pedro, existe una reserva para la protección del Canquén Colorado -una especie emblemática en peligro de extinción- y diversas concesiones de uso gratuito a corto plazo. Estas últimas son administraciones temporales (se extienden por plazos máximos de 5 años) y corresponden a organizaciones públicas, tales como el municipio de Punta Arenas, grupo scout, a la Corporación Nacional Forestal para una brigada de control de incendios y para organizaciones sociales que representan a gremios, iglesias y comunidades indígenas kawésqar.



Un poco más al sur, adentrándose en la senda patrimonial a Cabo Froward, están las vastas hectáreas donadas por la fundación Rewilding, contempladas para la creación del parque nacional Cabo Froward y la ruta patrimonial creada por el ministerio de Bienes Nacionales y que conduce al emblemático Monte Tarn.







