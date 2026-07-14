SUBSECRETARIA ESTÉVEZ SE REÚNE CON REPRESENTANTES CHILENOS DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE APEC

​En esta jornada, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, acompañada por el director general de Asuntos Económicos Multilaterales de SUBREI, Felipe Henríquez, y el equipo del Departamento APEC, se reunió con los representantes chilenos del Consejo Asesor Empresarial (ABAC por sus siglas en inglés) de APEC, que fueron designados recientemente por el Presidente José Antonio Kast.



​Para este periodo, ABAC Chile tendrá como representantes titulares a: Mario Larenas, presidente de Freeport-McMoRaN Chile; Gina Ocqueteau, presidenta del directorio de SQM y Directora de APCC y Fundación Imagen de Chile; e Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile. Y como representantes alternos por: Alejandro González, CEO Grupo Falabella; Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); y Diego Yarur, presidente de Empresas Juan Yarur.



​La subsecretaria Estévez los felicitó "por asumir el compromiso y rol de representación de nuestro país en el ABAC", y destacó que "el hecho de que sea el Presidente de la República quien los designa, es un reflejo de la importancia que desde el Gobierno de Chile se otorga a instancias económicas multilaterales como APEC, y a la relevancia de la cooperación público-privada".



​Además durante la reunión, el director general Henríquez junto a la jefa del Departamento APEC de SUBREI, Krasna Bobenrieth, expusieron sobre el Foro APEC, su relevancia para Chile y el trabajo y prioridades del año APEC China 2026.



​A continuación, los ABAC Chile junto a la Fundación Chilena del Pacífico (en su calidad de Secretaría Nacional de ABAC Chile) presentaron el trabajo que han desarrollado este año, incluyendo temas de interés para ABAC Chile, como economía digital, minerales críticos, una propuesta sobre un mecanismo conjunto de coordinación tributario-aduanera, entre otros. Para 2026, el lema de ABAC es "Apertura, Conectividad y Sinergia", y están abordando temas relativos a integración económica regional, finanzas, conectividad, digitalización e innovación, y sostenibilidad, así como la elaboración de cartas de recomendaciones a ministros sectoriales y Líderes.



​Tras su participación en la reunión ABAC 3, que se llevó a cabo en Tailandia entre el 6 y el 9, la chair de ABAC Chile2026, Gina Ocqueteau, señaló que "después de la reunión en Bangkok, tenemos una visión mucho más abierta de los temas relevantes de hoy, y entendimos que no nos podemos quedar atrás, por ejemplo en temas de economía digital, de cambio climático, de transferencia energética, y por otro lado, la cuántica que ya está instalada en los países del Asia. Debemos apuntar a la harmonización de estándares y trabajar en temáticas innovadoras de relevancia en las economías del Asia Pacifico". Los representantes chilenos agregaron que es muy importante la coordinación público-privada para que sus propuestas puedan tener mayor alcance dentro del Foro.



​Finalmente, se intercambiaron visiones y perspectivas sobre APEC, ABAC y el comercio internacional. "Tanto APEC como ABAC son piezas clave para el posicionamiento y el avance de la política comercial de Chile, ofreciendo espacios de diálogo y cooperación flexibles, que contribuyen con nuestra adaptación a desafíos regionales y globales. El reto es mantener y propiciar este diálogo de manera constructiva, e impulsar de manera alineada los intereses de Chile, de forma que contribuya a generar más y mejores oportunidades comerciales para nuestro país", concluyó la subsecretaria Estévez.​

