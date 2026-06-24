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24 de junio de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES DESARROLLÓ SU SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR CENTRADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA MEJORA EDUCATIVA

​Uno de los puntos relevantes de la sesión fue la presentación de la versión final de la regulación sobre el uso de teléfonos celulares al interior del establecimiento, documento que ya fue presentado al Slep y que comenzará a formar parte oficialmente del Reglamento Interno de la escuela a contar del próximo 30 de junio.

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Con el objetivo de continuar fortaleciendo los espacios de participación y trabajo conjunto dentro de la comunidad educativa, la Escuela Manuel Bulnes realizó hoy su Segunda Sesión del Consejo Escolar, instancia que reúne a representantes de los distintos estamentos del establecimiento.

Durante la jornada se abordaron diversas materias vinculadas al desarrollo institucional, destacando la revisión de los planes establecidos por la normativa vigente, instancia que permitió analizar avances, desafíos y proyecciones orientadas al fortalecimiento de los procesos educativos y de gestión escolar.

Uno de los puntos relevantes de la sesión fue la presentación de la versión final de la regulación sobre el uso de teléfonos celulares al interior del establecimiento, documento que ya fue presentado al Servicio Local de Educación Pública y que comenzará a formar parte oficialmente del Reglamento Interno de la escuela a contar del próximo 30 de junio.

Desde el establecimiento destacaron la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo y participación, entendiendo que el trabajo colaborativo entre todos los integrantes de la comunidad educativa es clave para avanzar hacia una educación de calidad, centrada en el bienestar, la formación integral y los aprendizajes de niños y niñas.

La Escuela Manuel Bulnes agradeció el compromiso y la participación activa de quienes integran este consejo, valorando el aporte que cada uno realiza desde su rol para continuar construyendo una comunidad educativa más inclusiva, participativa y comprometida con el desarrollo de sus estudiantes.

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