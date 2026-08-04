AGUAS MAGALLANES ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA PROTEGER MEDIDORES Y CAÑERÍAS DURANTE EL INVIERNO

El programa Punto Polar llegó hasta las oficinas de Aguas Magallanes, ubicadas en José Menéndez 839, en Punta Arenas, para conocer el funcionamiento de la atención a clientes, los canales disponibles y las principales recomendaciones frente a las bajas temperaturas que afectan a la región.

Durante el recorrido, el conductor Héctor conversó con Cristian, representante de Aguas Magallanes, quien explicó la importancia de proteger las instalaciones domiciliarias durante el invierno, especialmente los medidores, cañerías expuestas y llaves de jardín, para evitar congelamientos y roturas.

Desde la empresa recordaron que el medidor debe mantenerse dentro de su nicho, con tapa y protección de plumavit, evitando el uso de ropa u otros elementos que no cumplen una función aislante adecuada. También recomendaron desconectar las mangueras de las llaves de jardín, ya que el agua acumulada puede congelarse y avanzar hacia las tuberías interiores.

En el programa se informó que, desde el viernes 17, Aguas Magallanes registró alrededor de 1.700 casos asociados a las bajas temperaturas, cifra cerca de cinco veces superior a un periodo normal. De ellos, aproximadamente 1.300 correspondieron a Punta Arenas, mientras que el resto se distribuyó principalmente en Puerto Natales y Porvenir.

También se explicó que la responsabilidad de la empresa llega hasta la llave ubicada junto al medidor. Desde ese punto hacia el interior de la vivienda, las instalaciones son responsabilidad del cliente. Por ello, llamaron a revisar cañerías expuestas, proteger los tramos aéreos y evitar aplicar fuego, agua hirviendo o calor directo ante congelamientos, optando siempre por procesos graduales.

En el área de atención a clientes, Patricia, jefa del área, detalló que las oficinas reciben solicitudes técnicas, facilidades de pago, convenios y requerimientos comerciales. Entre las opciones disponibles se encuentran convenios asociados al Registro Social de Hogares, convenios de contingencia y alternativas comerciales, dependiendo de cada caso.

Por su parte, Paulo, jefe del departamento comercial y clientes, explicó el proceso de lectura, facturación y revisión de casos más complejos. Además, recordó que facilitar el acceso al medidor es responsabilidad del cliente y que, cuando no se puede obtener una lectura efectiva, se cobra un promedio basado en consumos anteriores, ajuste que luego se corrige automáticamente al recuperar la lectura real.

Aguas Magallanes reiteró el llamado a no esperar hasta una eventual visita de corte para regularizar deudas o dudas de facturación. La empresa invitó a los clientes a acercarse con tiempo a sus oficinas, utilizar sus canales de atención, la asistente virtual MISU, el call center y la autogestión web, con el objetivo de entregar respuestas oportunas y mantener un mejor servicio a la comunidad.



