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23 de julio de 2026

AUTORIDADES SUPERVISAN INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y REFUERZAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE BAJAS TEMPERATURAS

El Seremi de Gobierno y Vocero Regional, Ángel Roa Alegría, destacó que la actividad se realizó en el marco del trabajo preventivo impulsado por el Gobierno ante las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

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El Seremi de Gobierno, Ángel Roa; el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrade; y el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto, visitaron la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Punta Arenas para conocer las medidas implementadas ante las condiciones climáticas y entregar recomendaciones preventivas a la comunidad.

 
Ante el pronóstico de bajas temperaturas que afectarán a la Región de Magallanes durante los próximos días, autoridades regionales reforzaron el llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente frente a los riesgos asociados al congelamiento de cañerías, la presencia de escarcha y el uso inadecuado de sistemas de calefacción.

 
La actividad se desarrolló en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Punta Arenas, instancia en la que las autoridades conocieron el funcionamiento de esta infraestructura y las acciones de monitoreo y fiscalización implementadas para resguardar la continuidad del suministro de agua potable durante el período de bajas temperaturas.

 
El Seremi de Gobierno y Vocero Regional, Ángel Roa Alegría, destacó que la actividad se realizó en el marco del trabajo preventivo impulsado por el Gobierno ante las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

 
“Estamos aquí en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, considerando que durante los próximos días tendremos temperaturas mucho más bajas. Como Gobierno, hacemos un llamado al autocuidado y a la prevención, para evitar que podamos sufrir algún tipo de accidente, tanto dentro como fuera del hogar”, señaló.

 
La autoridad recordó que las bajas temperaturas pueden provocar el congelamiento de cañerías y aumentar los riesgos asociados a la escarcha en calles y caminos. Asimismo, enfatizó la importancia de revisar las condiciones de los sistemas de calefacción y mantener una adecuada ventilación de los hogares para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

 
“Requerimos el apoyo de cada una de las personas que viven en nuestra región para extremar las medidas de prevención, especialmente considerando las bajas temperaturas que tendremos durante los próximos días”, agregó el Seremi de Gobierno.

 
Por su parte, el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrade, informó que la región mantiene una Alerta Temprana Preventiva por bajas temperaturas y que se activó una alerta específica para la provincia de Última Esperanza, donde se pronosticaron temperaturas de hasta -15 °C.

 
La autoridad explicó que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y que los organismos regionales se encuentran coordinados y preparados para reforzar sus acciones en las zonas que lo requieran.

 
“Tenemos dos semanas con Alerta Temprana Preventiva por bajas temperaturas y durante los últimos días se levantó una alerta para la provincia de Última Esperanza, con temperaturas que podrían llegar hasta los -15 grados. Como servicio mantenemos un monitoreo permanente y la coordinación con los organismos que participan en la respuesta ante eventuales contingencias”, indicó.

 
En tanto, el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto Bórquez, explicó que la institución mantiene un monitoreo permanente de la respuesta de la empresa sanitaria frente a las bajas temperaturas.
“Llevamos dos semanas revisando y verificando cómo la empresa está enfrentando estas condiciones. Se han registrado alrededor de 800 llamados asociados a problemas por bajas temperaturas, principalmente por rotura de medidores e instalaciones interiores”, señaló.

 
Soto recordó que las instalaciones interiores son responsabilidad de las personas usuarias y llamó a protegerlas mediante materiales aislantes, como plumavit o cubiertas especiales para cañerías.

 
Asimismo, indicó que la SISS ha supervisado el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y las medidas implementadas por la empresa para mantener la producción, reforzar las cuadrillas de atención y responder oportunamente ante los requerimientos de la comunidad.

 
La autoridad recomendó que, ante problemas de congelamiento, falta de suministro o eventuales daños en los medidores, las personas se contacten directamente con Aguas Magallanes para que se evalúe cada situación.
Desde el Gobierno se reiteró el llamado a adoptar medidas preventivas durante los próximos días, proteger las cañerías expuestas, revisar y mantener los sistemas de calefacción, mantener limpios los ductos de evacuación de gases, ventilar los hogares y conducir con precaución ante la presencia de escarcha.


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