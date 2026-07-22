DIRECTORIO DE LA EPAUSTRAL SOSTIENE INTENSAS JORNADAS DE RELACIONAMIENTO EN MAGALLANES

Encabezado por su presidente, José Miguel Cruz, la directiva de la EPAUSTRAL sostuvo una reunión con el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, Contraalmirante Juan Soto. En la instancia, y acompañado por la Gerente General (i), Marcela Mansilla, el presidente del Directorio se presentó y tuvo la oportunidad de conversar con la máxima autoridad naval de la región en torno a los desafíos y el trabajo en común que ambas entidades mantienen para las operaciones seguras en los puertos y rampas de nuestro territorio.

En el mismo tenor, las autoridades EPAUSTRAL recibieron a los ejecutivos de Navimag, César Barrera (Gerente General) y Ramón Ampuero (Gerente Comercial Carga), para dialogar en torno a la conectividad intra e interregional de gran relevancia para la Región de Magallanes.

Finalmente, el Presidente del Directorio y la Gerente General (i) asistieron a la sesión de la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial del Consejo Regional de Magallanes. En esta conversación, el tema principal fue el Convenio de Programación GORE-EPAUSTRAL que, entre otros temas, permitirá la construcción del nuevo Terminal de Pasajeros del Terminal Arturo Prat y la extensión del muelle de dicho recinto, en su Etapa III.

Cabe destacar que, previamente, José Miguel Cruz había sostenido una reunión protocolar con el Gobernador Regional de Magallanes, Jorge Flies, y un encuentro con el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, el Director Regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, y el Director Ejecutivo de la Fundación Prisma Austral, Marcelo Agüero.

De esta forma, la actividad directiva de la Empresa Portuaria Austral da cuenta de un activo relacionamiento para seguir instalando a esta institución pública como clave dentro del desarrollo económico de nuestro territorio.