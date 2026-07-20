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20 de julio de 2026

FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL LLAMA A FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL DE ALCANCE REGIONAL

​La organización destacó la importancia de una inversión pública superior a los $346 millones e invitó a fortalecer la transparencia, la participación y la articulación territorial para consolidar una iniciativa que beneficie a toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

orquesta

La Fundación Artes de la Patagonia Austral presentó una solicitud formal de información dirigida a la Universidad de Magallanes y al Secretario Regional Ministerial de las Culturas respecto de la implementación del convenio que financia la creación de una orquesta profesional de alcance regional.

El convenio fue aprobado mediante la Resolución Exenta N.° 45, de fecha 15 de abril de 2026, y considera una primera transferencia de recursos por $346.368.000, ingresada el 17 de junio de 2026, destinada al desarrollo de programas de conciertos, formación y extensión en distintas comunas y establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esta gestión da continuidad al seguimiento que la Fundación ha realizado desde el año pasado. En ese contexto, representantes de la institución sostuvieron una reunión con la entonces Subsecretaria de las Culturas, junto a la diputada Javiera Morales y al entonces SEREMI de las Culturas, instancia en la que se informó que esta iniciativa avanzaba hacia su implementación.

Tras la aprobación del convenio y la transferencia de los recursos, la Fundación tomó conocimiento, a través de actividades públicas relacionadas con el proyecto y de antecedentes compartidos por diversos músicos, de que existirían acciones vinculadas a esta iniciativa. Sin embargo, distintos profesionales también manifestaron no contar con información clara respecto de aspectos como los procesos de incorporación, la planificación territorial y el desarrollo de las acciones comprometidas. Frente a ello, la Fundación estimó necesario solicitar información oficial. Asimismo, estos antecedentes actualizados fueron puestos en conocimiento de la diputada Javiera Morales, considerando que desde la reunión sostenida el año pasado no existieron nuevas informaciones públicas sobre el avance del proceso.

La presentación solicita antecedentes sobre la planificación territorial, la conformación del elenco profesional, los mecanismos de incorporación de músicos, la estructura administrativa y el desarrollo de las acciones de formación y extensión comprometidas en el convenio.

Ignacio Morales Chaval, representante de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, señaló que:

"Nuestro interés no es cuestionar esta iniciativa. Creemos que puede transformarse en una de las políticas culturales más importantes que ha recibido Magallanes en muchos años. Precisamente por eso estimamos que su implementación debe desarrollarse con transparencia, información pública y una fuerte articulación con los territorios."

Agregó que:

 "No basta con que una iniciativa sea regional por el origen de sus recursos. Debe ser regional en sus oportunidades, en su presencia territorial y en el impacto que genere para Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y cada una de las comunas de Magallanes."

Desde la Fundación indicaron que comunas como Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams mantienen procesos permanentes de formación musical impulsados por establecimientos educacionales, municipios y organizaciones culturales, los cuales representan una oportunidad para construir una red regional de colaboración, formación y circulación artística.

Finalmente, la organización formuló un llamado a las autoridades comunales, provinciales y regionales, parlamentarios, Gobierno Regional, Universidad de Magallanes, Ministerio de las Culturas, municipios y organizaciones culturales a participar activamente en la consolidación de esta política pública.

"Las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen con diálogo, participación y presencia en los territorios. Magallanes tiene una oportunidad histórica para consolidar una iniciativa cultural que fortalezca el desarrollo artístico de toda la región y de las futuras generaciones."

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