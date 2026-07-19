CONFLICTO ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN PODRÍA ELEVAR EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES A FIN DE MES

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán podría traducirse en un aumento en los precios de los combustibles en Chile durante el próximo ajuste de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), programado para el jueves 30 de julio. La proyección responde al incremento del valor internacional del petróleo, luego de que el barril Brent alcanzara los 88 dólares en medio de las tensiones en Medio Oriente.

Según economistas citados por distintos medios nacionales, el alza del crudo podría revertir parte de la importante disminución aplicada la semana pasada. El economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, estimó que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) amortiguaría parte del impacto, por lo que las gasolinas podrían subir alrededor de $33 por litro y el diésel cerca de $28.

En la misma línea, el economista de la Universidad de Chile Jorge Hermann proyectó un incremento cercano a los $30 por litro, considerando un precio del petróleo de 85 dólares por barril y un tipo de cambio de $925. No obstante, desde Clapes UC, la economista Josefina Romo señaló que aún es prematuro determinar la magnitud del ajuste, ya que la evolución del conflicto podría modificar el comportamiento del mercado petrolero en los próximos días.

Las estimaciones se producen luego de que el precio del petróleo registrara un fuerte repunte tras el recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo. El valor definitivo de los combustibles en Chile será informado por ENAP en su próximo informe semanal.





​

