Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

PAPA LEÓN XIV LLAMA A UN CESE AL FUEGO EN MEDIO ORIENTE TRAS ESCALADA DEL CONFLICTO CON IRÁN

​El sumo pontífice pidió detener la violencia y abrir espacios de diálogo luego de la reciente intensificación de los ataques en la región.

Papa León XIV

​Durante el rezo del Ángelus de este domingo, el papa León XIV realizó un nuevo llamado a detener la violencia en Medio Oriente, en medio de la creciente tensión tras los recientes ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. El pontífice expresó su preocupación por la situación humanitaria y por el riesgo de que el conflicto continúe expandiéndose en la región. En su mensaje, difundido por Vatican News, el líder de la Iglesia Católica señaló que las noticias provenientes de Irán y otros países del área generan “profunda consternación”, advirtiendo que el clima de violencia, odio y temor podría afectar la estabilidad de otras naciones del entorno, entre ellas Líbano. “Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos”, expresó el pontífice durante su intervención. En ese contexto, también encomendó la situación a María, Reina de la Paz, pidiendo esperanza y reconciliación para quienes sufren las consecuencias de la guerra. La tensión en Medio Oriente se intensificó en los últimos días tras una serie de ataques y bombardeos que han provocado víctimas y daños en distintos puntos de la región. Las acciones militares y las posteriores represalias han generado preocupación internacional ante el riesgo de una escalada mayor del conflicto. El llamado del Papa se suma a otras voces de la comunidad internacional que han solicitado un cese al fuego y el inicio de conversaciones diplomáticas para evitar una expansión del enfrentamiento en Medio Oriente.

Fuente: La Tercera

PAPA LEÓN XIV: EN CUARESMA DESARMEMOS EL LENGUAJE, RENUNCIANDO A LAS PALABRAS HIRIENTES

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN MUERTE DE HOMBRE HALLADO EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

​Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile realizaron diligencias en el lugar del hallazgo ocurrido en la intersección de calles Zenteno con Gabriela Mistral.

Punta Arenas goleó a Santiago Morning

PUNTA ARENAS FUTSAL GOLEÓ 6-0 A SANTIAGO MORNING EN EL INICIO DEL CAMPEONATO 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PAPA LEÓN XIV LLAMA A UN CESE AL FUEGO EN MEDIO ORIENTE TRAS ESCALADA DEL CONFLICTO CON IRÁN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MERCADO CAMPESINO

MÁS DE MIL PERSONAS ASISTIERON AL MERCADO CAMPESINO EN PUNTA ARENAS EN UNA JORNADA MARCADA POR PRODUCTOS FRESCOS Y NUEVOS CONVENIOS

ejercitofallecimiento

MUERTE DE CABO DEL EJÉRCITO EN PUNTA ARENAS: FISCALÍA ALEGARÁ COMPETENCIA Y DILIGENCIAS MUESTRAN QUE SECTOR NO ESTABA HABILITADO PARA ENTRENAR

