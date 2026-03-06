Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de marzo de 2026

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

​La orquesta que conforman niñas y niños y que se ha convertido en embajadora musical de la educación pública comenzará este año escolar con instrumentos nuevos.

instrumentosescuela

Gracias a un proyecto presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el establecimiento adquirió distintos instrumentos por un valor cercano a los 20 millones de pesos. El equipamiento ya está disponible para los ensayos y presentaciones de la orquesta.

 
Desde la escuela destacaron el apoyo a esta iniciativa del diputado Carlos Bianchi, quien respaldó la propuesta para potenciar la orquesta y favorecer a los estudiantes.

 
El director del establecimiento educacional, Cristian Díaz Miranda, relató que “nosotros presentamos un proyecto que fue apadrinado por el diputado Carlos Bianchi, hicimos la firma del convenio con el Servicio Local, el Ministerio de Cultura y los instrumentos llegaron a la escuela y son un aporte para la continuidad de los alumnos y la incorporación de nuevos alumnos”.

 
Se trata de instrumentos de cuerdas y viento, como violines, trompetas y saxofones, además de un imponente tambor que aportará mayor profundidad musical a las interpretaciones de la orquesta.

 
El diputado Carlos Bianchi dijo que “esto apunta a favorecer a más de 140 jóvenes, niñas y niños que tienen un grado de vulnerabilidad y ojalá este proyecto podamos repetirlo con otras escuelas dentro del territorio de la región de Magallanes. Estoy feliz porque esto es un proyecto que no nace solo hoy día, lo hice en su momento como concejal, junto con mi recordado amigo Carlos González Yaksic, y hoy día estamos nuevamente cumpliendo con la Escuela Padre Hurtado con la entrega física de instrumentos por un valor de 20 millones de pesos”.

 
Por su parte, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, planteó que “esto es parte importante de las muchas acciones que genera el Servicio Local, en conjunto a distintos órganos públicos, para generar la entrega de recursos a los establecimientos y particularmente a nuestra escuela que tiene un sello musical”.

Jóvenes intérpretes

 
A la entrega de los instrumentos asistieron algunos de los integrantes de la orquesta, quienes se mostraron contentos y con gamas de comenzar los ensayos.

 
Pascal Marilicán es alumna de séptimo básico y toca la flauta traversa. Comentó que “me emociona porque teníamos instrumentos que ya estaban bastante viejos, pero igual era necesario tener más instrumentos nuevos,
Cristóbal Igor Muñoz, de quinto básico, es trompetista. Sobre los nuevos instrumentos dijo que “está bien porque pueden llegar nuevos niños a que aprendan a tocar instrumentos”.

 
Jason Contreras va en quinto básico y toca la tuba. Junto con agradecer por los nuevos instrumentos, comentó que “si te quieres meter en la orquesta hay que pensar que tienes que enfocarte. Me gusta, me parece que me llevo muy bien con la música porque me ha ido súper bien”.

INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 (TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) (3)

MUNICIPIO REFUERZA COORDINACIÓN VIAL POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: “A MI HIJO LO MATARON”

Leer Más

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

madresoldadofallecido
nuestrospodcast
instrumentosescuela

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
instrumentosescuela

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bancoestadoptotoro

EN PUERTO TORO: IMPLEMENTAN CAJAVECINA DE BANCOESTADO MÁS AUSTRAL DE CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Salmonicultura-en-Magallanes-1536x864

SALMONICULTORES DE MAGALLANES DESTACAN PROYECTO CIENTÍFICO INÉDITO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN PRODUCTIVA Y SANITARIA DE LA ACUICULTURA REGIONAL