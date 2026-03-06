LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

Gracias a un proyecto presentado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el establecimiento adquirió distintos instrumentos por un valor cercano a los 20 millones de pesos. El equipamiento ya está disponible para los ensayos y presentaciones de la orquesta.



Desde la escuela destacaron el apoyo a esta iniciativa del diputado Carlos Bianchi, quien respaldó la propuesta para potenciar la orquesta y favorecer a los estudiantes.



El director del establecimiento educacional, Cristian Díaz Miranda, relató que “nosotros presentamos un proyecto que fue apadrinado por el diputado Carlos Bianchi, hicimos la firma del convenio con el Servicio Local, el Ministerio de Cultura y los instrumentos llegaron a la escuela y son un aporte para la continuidad de los alumnos y la incorporación de nuevos alumnos”.



Se trata de instrumentos de cuerdas y viento, como violines, trompetas y saxofones, además de un imponente tambor que aportará mayor profundidad musical a las interpretaciones de la orquesta.



El diputado Carlos Bianchi dijo que “esto apunta a favorecer a más de 140 jóvenes, niñas y niños que tienen un grado de vulnerabilidad y ojalá este proyecto podamos repetirlo con otras escuelas dentro del territorio de la región de Magallanes. Estoy feliz porque esto es un proyecto que no nace solo hoy día, lo hice en su momento como concejal, junto con mi recordado amigo Carlos González Yaksic, y hoy día estamos nuevamente cumpliendo con la Escuela Padre Hurtado con la entrega física de instrumentos por un valor de 20 millones de pesos”.



Por su parte, el director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, planteó que “esto es parte importante de las muchas acciones que genera el Servicio Local, en conjunto a distintos órganos públicos, para generar la entrega de recursos a los establecimientos y particularmente a nuestra escuela que tiene un sello musical”.



Jóvenes intérpretes



A la entrega de los instrumentos asistieron algunos de los integrantes de la orquesta, quienes se mostraron contentos y con gamas de comenzar los ensayos.



Pascal Marilicán es alumna de séptimo básico y toca la flauta traversa. Comentó que “me emociona porque teníamos instrumentos que ya estaban bastante viejos, pero igual era necesario tener más instrumentos nuevos,

Cristóbal Igor Muñoz, de quinto básico, es trompetista. Sobre los nuevos instrumentos dijo que “está bien porque pueden llegar nuevos niños a que aprendan a tocar instrumentos”.



Jason Contreras va en quinto básico y toca la tuba. Junto con agradecer por los nuevos instrumentos, comentó que “si te quieres meter en la orquesta hay que pensar que tienes que enfocarte. Me gusta, me parece que me llevo muy bien con la música porque me ha ido súper bien”.

