PROFESOR DEL LICEO INDUSTRIAL SE CAPACITA EN ESPAÑA SOBRE ENERGÍAS LIMPIAS E HIDRÓGENO VERDE

​Hasta el 17 de enero permanecerá en España el docente Hernán Muñoz Ruiz como parte de una delegación de profesores chilenos que participa en el programaba de capacitación y formación internacional "Train the trainers" del Centro de Energía ARIEMA, una institución líder en tecnología de energías limpias en Europa.



Muñoz es profesor de electricidad en el Liceo Industria Armando Quezada Acharán de Punta Arenas. Explicó que la gira tecnológica apunta a la especialización técnica y pedagógica centrada en el desarrollo y aplicaciones del hidrógeno verde. La actividad se desarrolla en la ciudad de Madrid e incluye visitas a importantes polos industriales del país europeo.



“Desde el punto de vista pedagógico en esta gira se espera poder obtener conocimientos actualizados sobre el desarrollo empresarial del hidrógeno verde, pero principalmente busco adquirir diversas metodologías y tecnologías sobre el uso del hidrógeno para aplicar en el aula junto con mis estudiantes, a partir de laboratorios prácticos, de investigación o guías de trabajo. Pero principalmente busco orientar a mis estudiantes en los nuevos perfiles laborales que ofrece esta industria”, indicó el docente.



Igualmente valoró la posibilidad de trabajar con profesores de otras partes del país y de la educación superior para compartir experiencias y generar un trabajo colaborativo de experiencias pedagógicas.



El programa "Train the trainers" consta de 54 horas cronológicas de formación teórica y práctica con contenidos que van desde los fundamentos físico químicos del hidrógeno hasta la operación avanzada de electrolizadores, logística, seguridad y marcos regulatorios internacionales.



El trabajo de campo incluye visitas a una fábrica de electrolizadores para el estudio del diseño de equipos a gran escala; a una planta de producción de hidrógeno enfocada en el aprovechamiento de excedentes de energía solar; y a una planta de fabricación de amoníaco y fertilizantes.



El objetivo central de la gira es fortalecer el capital humano docente para liderar la transferencia de conocimientos especializados hacia el aula, buscando que los futuros técnicos y profesionales chilenos cuenten con competencias alineadas con los estándares globales.



“Una vez concluida la gira espero poder generar diversos módulos de aprendizaje en mi establecimiento, promoviendo la motivación de mis estudiantes y de mis colegas a esta industria emergente en Chile y no solo en el hidrógeno verde, sino en lo que es energías renovables en general”, señaló el profesor Hernán Muñoz.



La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Team Europe para el desarrollo del hidrógeno renovable en Chile. Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea y es implementada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en coordinación con el Ministerio de Energía de Chile y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.



El Servicio Local de Educación Pública Magallanes respaldó la participación del profesor en la gira tecnológica facilitando todos los trámites administrativos por la importancia de que los docentes del sistema público accedan a este tipo de capacitaciones de alto nivel.



Cabe recordar que en junio del año pasado, una delegación de seis docentes del sistema público participó en una experiencia formativa similar en Francia.

