24 de febrero de 2026

EMPRESA TRANSALERCE ANUNCIA QUE NO APLICARÁ ALZA DE TARIFAS DE PASAJES EN PUNTA ARENAS PESE A DECRETO DEL MTT

​La empresa operadora del transporte público mayor señaló que no participó en la decisión del reajuste y mantendrá los precios vigentes.

Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

La empresa TransAlerce informó que no aplicará el reajuste de tarifas definido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para el transporte público en Punta Arenas. A través de un comunicado emitido este 24 de febrero, la compañía señaló que no fue informada ni participó en la decisión que autoriza el aumento.

Según la empresa, el decreto oficial que actualiza la tarifa fue recibido recién durante esta jornada, sin instancias previas de conversación, socialización o negociación. A juicio de la operadora, esta situación impidió evaluar alternativas o advertir oportunamente los efectos del reajuste en los usuarios del transporte público de la ciudad.

En ese contexto, TransAlerce indicó que no comparte el alza tarifaria y que, considerando la situación económica de la comunidad, decidió mantener los precios actualmente vigentes, pese a la existencia del decreto que autoriza el incremento.

Finalmente, la empresa manifestó su disposición a dialogar con la autoridad para buscar soluciones que permitan la sostenibilidad del sistema de transporte público, resguardando el interés de los usuarios en Punta Arenas.



