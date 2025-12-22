PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UNA RENOVACIÓN HISTÓRICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON 100 BUSES ELÉCTRICOS

​La modernización del transporte público en Punta Arenas avanza con fuerza: la ciudad sumará 100 buses eléctricos de alto estándar, con una inversión que supera los $101 mil millones, lo que permitirá mejorar la movilidad en una de las ciudades más australes y climáticamente exigentes del país.



Las nuevas unidades operarán en recorridos que conectan zonas clave como el centro de la ciudad, los barrios Mardones, Prat y 18 de Septiembre, además de sectores más alejados como Barranco Amarillo y Río de los Ciervos. En total, más de 146 mil habitantes serán beneficiados directamente con una flota más moderna, segura y ambientalmente amigable.



En paralelo, otras ciudades del sur de Chile también son parte de un proceso de renovación del transporte público, como Villarrica con 51 buses eléctricos y Osorno con 168 buses, 116 eléctricos y 52 diésel.



Experiencia regional: lo que significa implementar estos cambios



Para quienes han trabajado directamente en la llegada de buses eléctricos a regiones, estos procesos representan también un desafío. Desde Grupo Cabal, empresa chilena vinculada al transporte eléctrico y recientemente premiada en China por su aporte al transporte público nacional al ser partícipe de la llegada de 895 buses eléctricos a la Región Metropolitana, explican que la clave está en entender las realidades locales y acompañar a los equipos en terreno.



“En Grupo Cabal conocemos bien los desafíos que implica renovar el transporte público en regiones, porque ya hemos trabajado en proyectos similares en Arica, Antofagasta, Rancagua y Concepción, entre otros. Esa experiencia nos ha enseñado que el acompañamiento cercano a los operadores es clave para garantizar un servicio de primera calidad, especialmente en comunas que históricamente han estado más alejadas de estos cambios y mejoras en movilidad”, explica Jorge Fernández, Gerente Comercial de Grupo Cabal.



Los operadores coinciden en que la llegada de nuevas flotas, tanto eléctricas como diésel de alto estándar, ha elevado significativamente la calidad y seguridad del servicio para miles de usuarios.



“La comodidad de estos buses hacen que la operación sea más eficaz, ya que los conductores van más cómodos y tranquilos, además de que los pasajeros cuentan con ventajas como aire acondicionado y puertos usb, entre otras cosas” indica Wilson Rivas, de Buses Expreso Rancagua.





Alberto Rodríguez, de Línea 107 de Antofagasta, también destaca las cualidades de estos buses: “Permiten la accesibilidad del usuario al bus de una forma mas segura, el estandar piso bajo permite una mayor comodidad, y el conductor cuenta con una visibilidad mucho más amplia, con apoyo tecnológico que da más seguridad y confianza en el bus”.





Ambos operadores destacan el trabajo en conjunto con otras empresas para hacer posible este proceso, en donde destaca Grupo Cabal. Para Wilson Rivas esta empresa “ha sido un pilar fundamental para nuestra transformación acompañándonos desde el principio con un grupo humano de excelencia”, mientras que Alberto Rodríguez destaca que “para nosotros fue súper importante la asesoría de equipos profesionales de Grupo Cabal, gracias a su experiencia en armar proyectos de electromovilidad en regiones”.







