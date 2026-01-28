AUTORIDADES LLAMAN A NUEVOS ESTUDIANTES SUPERIORES A OBTENER SU TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL ANTICIPADAMENTE

​“Queremos hacer un llamado a todos los estudiantes y principalmente a quienes ingresan este año a la educación superior, a que se acerquen a las oficinas de Junaeb para agilizar su trámite de obtención de la TNE, para acceder al beneficio de pasaje rebajado en el transporte público, ya que esto se traduce en un apoyo económico para ellos y sus familias”, señaló el seremi de Gobierno Andro Mimica al reunirse en dependencias de la Junaeb con otras autoridades para dar a conocer la campaña de verano de este servicio dependiente de la cartera de Educación.



En el marco de esta campaña, los escolares de enseñanza media y los estudiantes de educación superior, podrán realizar los trámites disponibles durante el verano en la oficina de la Junta Nacional de Auxilio escolar y Becas (Junaeb), ubicada en calle Croacia 569, como toma fotográfica para solicitud de tarjetas nuevas; reposición de tarjetas extraviadas o dañadas y revalidaciones, adicionándoles el sello 2025.



“El beneficio que otorga la TNE corre durante todo el año, todos los días de la semana y las 24 horas del día. Sabemos que en verano muchos estudiantes realizan sus prácticas profesionales por lo tanto es importante que puedan mantener sus beneficios usando su tarjeta nacional estudiantil” indicó la seremi (s) de Educación Carolina Álvarez. Por lo que hizo el llamado a hacer un adecuado uso de este instrumento que es personal e intransferible.



Por su parte, el director (s) de Junaeb Gerardo Macilla, informó que “para los estudiantes de nivel superior quienes sacan por primera vez la tarjeta tiene un valor de $2.700 y la validación de la tarjeta $1.100”. Recordó que la TNE es uno más de otros beneficios que otorga Junaeb, como las becas, el programa de alimentación, habilidades para la vida y la residencia familiar estudiantil.



“De las 217.096 validaciones totales -o pasajes pagados- desde el 2 al 22 de enero, 17.970 validaciones fueron realizadas por estudiantes, esto es alrededor de un 8% del total, lo que demuestra cómo continúa el uso de la TNE en periodo estival”, informó finalmente el seremi de Transportes y Telecomunicaciones (s) José Luis Hernández.



Mencionó que la TNE con sello 2025 mantiene su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Por esta razón, el llamado a los estudiantes es a cuidar su tarjeta y evitar su extravío o deterioro, ya que la tarjeta estudiantil es el único medio de pago válido para alumnos de enseñanza media y superior que permite acceder a la tarifa rebajada en el transporte público. “En caso de no contar con la TNE habilitada, deberán pagar tarifa normal en el transporte público mientras no regularicen su situación, perdiendo temporalmente el beneficio de la tarifa reducida de $120”.



Hernández añadió que la recarga de la TNE puede realizarse de forma digital a través del sitio web www.bipay.cl o mediante la aplicación móvil Bipay Wallet. Además, existen puntos de recarga presenciales autorizados en Punta Arenas, cuyo detalle se encuentra disponible en bipay.cl

