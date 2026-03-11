YA EXISTE TERRENO PARA LA NUEVA ESCUELA EN LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI

En una significativa ceremonia, realizada en la Junta de Vecinos "Nelda Panicucci", que marca un hito para el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, se llevó a cabo la firma y entrega oficial del comodato del terreno donde se emplazará un nuevo establecimiento educacional, ubicado en avenida Jorge Alessandri entre calles Neftalí Carabantes y Manuel Menéndez, singularizado como Lote A5 del plano SM 5.460, con una superficie de 4.011, 28 metros cuadrados.

El acto contó con la presencia del delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; la jefa del Departamento Provincial de Educación, Carolina Álvarez Antonín, la subdirectora de Infraestructura y Mantenimiento Escolar del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Alejandra Olivares Salazar y la presidenta de la Junta de Vecinos "Nelda Panicucci", Marta Triñanes Córdova, junto a otros integrantes de la directiva.





Inicialmente, el Serviu cedió los terrenos al Mineduc en el territorio, en tanto que hoy la Secretaría Regional Ministerial de Educación los traspasó al Slep Magallanes. Este acto administrativo es el primer hito concreto para dotar a dicha población de un espacio educativo moderno que beneficiará directamente el crecimiento de niños, niñas y jóvenes.

Sobre la importancia de este hito para el desarrollo regional, el delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic, señaló: "Si estamos construyendo casas, se tiene que responder con una lógica de mayor presencia de servicios públicos. A eso apunta el Plan de Ciudades Justas y también responde a un anhelo que tiene la Población Nelda Panicucci, de contar con un establecimiento educacional más cercano a propósito también del crecimiento de la ciudad en este sector. Así es que estamos avanzando, estas son políticas de Estado que le corresponderá a los siguientes gobiernos seguir empujando, pero sin lugar a dudas es una muy buena noticia para la región".

Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó que "desde la junta de vecinos de la población Nelda Panicucci, lugar donde el Presidente Gabriel Boric firmó la nueva política de Zonas Extremas, efectuamos este sencillo pero simbólico hito de cesión de los terrenos del Plan Urbano Habitacional para la construcción de un nuevo establecimiento educacional al servicio de los vecinos y vecinas del sector sur poniente de la ciudad de Punta Arenas. Ha sido una necesidad sentida de la comunidad y en este aspecto estamos muy contentos de cerrar este periodo de gestión con un hito relevante y simbólico enmarcado en la cartera del sector educación del PDZE, que tiene 7 proyectos por más de 78 mil millones de pesos que cubren los requerimientos más importantes en las cuatro provincias de nuestra región".

Alejandra Olivares Salazar, subdirectora de Infraestructura y Mantenimiento Escolar del Servicio Local de Educación Pública Magallanes aseguró: "Estamos en proceso de análisis del trabajo de diseño, cosa de ir viendo, en conjunto con la secretaría, el desarrollo de este este proyecto que no es un proyecto menor, por la relación del entorno que tiene con las escuelas cercanas, para poder darle la continuidad y la tranquilidad a nuestra comunidad educativa de que vamos a tener ese establecimiento ya en un futuro no tan lejano", en tanto señaló que se tratará de un establecimiento integral que ofrecerá niveles desde prebásica a enseñanza media.

Finalmente, Marta Triñanes Córdova, presidenta de la Junta de Vecinos Nelda Panicucci, expresó "este es un sector que está con mucho crecimiento y se proyectan muchas más viviendas, así es que va a ser muy importante para las familias que vengan a habitar aquí porque van a tener todo mucho más cerca", en tanto explicó que actualmente, algunos niños y niñas se demoran hasta una hora en llegar a sus establecimientos educacionales.

El evento concluyó con un recorrido en el sector donde se erigirá el recinto educacional, reafirmando el compromiso estatal con la descentralización y la mejora de la infraestructura pública en zonas estratégicas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.