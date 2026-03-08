Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de marzo de 2026

MINISTERIO DE ENERGÍA CONMEMORA LOS 10 AÑOS DE “ENERGÍA + MUJERES” Y DESTACA AVANCES EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía de Chile ha permitido aumentar la presencia de mujeres en la industria energética, alcanzando un 21,3% de participación en 2024.

energía + mujeres

​El Ministerio de Energía de Chile conmemoró los diez años del programa “Energía + Mujeres” con un encuentro que reunió a representantes de la industria, gremios, organizaciones de la sociedad civil y autoridades del sector para analizar avances y desafíos en materia de equidad de género. Durante la actividad, el ministro de Energía, Álvaro García, destacó el aumento en la participación femenina en el sector, particularmente en cargos de liderazgo. “Es muy significativo: prácticamente se dobló la participación de mujeres en la alta dirección del sector eléctrico, y debiese ir acompañado en el futuro inmediato de un incremento en la participación de las mujeres en operarios y técnicos, donde todavía hay un rezago muy significativo”, señaló. Según cifras del sector, la participación femenina en la industria energética alcanzó un 21,3% en 2024, registrando avances relevantes en puestos de liderazgo. La presencia de mujeres en cargos de CEO aumentó más de 10 puntos porcentuales desde 2019, mientras que en gerencias y jefaturas también se han observado incrementos importantes. No obstante, la participación femenina continúa siendo baja en los estamentos técnicos y operativos, donde alcanza un 5% y 2,9% respectivamente, lo que impacta en el promedio general del sector. La jefa de la Oficina de Género del ministerio, Francisca Valenzuela, destacó que actualmente el 75% de las empresas del sector energético cuenta con políticas de género, reflejando un cambio importante en la forma en que la industria aborda la inclusión.


​La jornada concluyó con un reconocimiento a 10 empresas del sector energético por su compromiso con la promoción de la participación femenina y con el fortalecimiento de iniciativas que impulsen una mayor inclusión de mujeres en la industria.

minenergiah2v

MINISTERIO DE ENERGÍA PRESENTA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026-2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
energía + mujeres

MINISTERIO DE ENERGÍA CONMEMORA LOS 10 AÑOS DE “ENERGÍA + MUJERES” Y DESTACA AVANCES EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SIMCE 2025

RESULTADOS SIMCE 2025 CONFIRMAN ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DESAFÍOS EN MATEMÁTICA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
iglesiamagallanes

CON ESPERANZA Y ESPÍRITU MISIONERO: IGLESIA DIOCESANA DE MAGALLANES INICIA EL AÑO PASTORAL 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250