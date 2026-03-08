MINISTERIO DE ENERGÍA CONMEMORA LOS 10 AÑOS DE “ENERGÍA + MUJERES” Y DESTACA AVANCES EN PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR

​El Ministerio de Energía de Chile conmemoró los diez años del programa “Energía + Mujeres” con un encuentro que reunió a representantes de la industria, gremios, organizaciones de la sociedad civil y autoridades del sector para analizar avances y desafíos en materia de equidad de género. Durante la actividad, el ministro de Energía, Álvaro García, destacó el aumento en la participación femenina en el sector, particularmente en cargos de liderazgo. “Es muy significativo: prácticamente se dobló la participación de mujeres en la alta dirección del sector eléctrico, y debiese ir acompañado en el futuro inmediato de un incremento en la participación de las mujeres en operarios y técnicos, donde todavía hay un rezago muy significativo”, señaló. Según cifras del sector, la participación femenina en la industria energética alcanzó un 21,3% en 2024, registrando avances relevantes en puestos de liderazgo. La presencia de mujeres en cargos de CEO aumentó más de 10 puntos porcentuales desde 2019, mientras que en gerencias y jefaturas también se han observado incrementos importantes. No obstante, la participación femenina continúa siendo baja en los estamentos técnicos y operativos, donde alcanza un 5% y 2,9% respectivamente, lo que impacta en el promedio general del sector. La jefa de la Oficina de Género del ministerio, Francisca Valenzuela, destacó que actualmente el 75% de las empresas del sector energético cuenta con políticas de género, reflejando un cambio importante en la forma en que la industria aborda la inclusión.

​La jornada concluyó con un reconocimiento a 10 empresas del sector energético por su compromiso con la promoción de la participación femenina y con el fortalecimiento de iniciativas que impulsen una mayor inclusión de mujeres en la industria.

