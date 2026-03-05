Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

FOSIS DESTACA AVANCES DE AGRUPACIONES DE NATALES, DOROTEA Y PORVENIR EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

Buenos días región.

fosismagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria Palma, informó a la ciudadanía sobre los avances y resultados de distintos programas de emprendimiento desarrollados en la región.

Durante la conversación, destacó la participación de la Agrupación de Artesanos Entre Maderas y Lanas, de la comuna de Puerto Natales, quienes fueron parte del programa Emprendamos Grupal Autogestionado. A través de esta iniciativa, sus integrantes se capacitaron en técnicas como fusión cuero/vellón, fieltro húmedo y telar con clavos, entre otras, además de adquirir equipamiento y materiales de trabajo para fortalecer sus emprendimientos.

Asimismo, relevó el cierre del proceso de la Agrupación de Emprendedores de Dorotea, quienes finalizaron su participación en el programa Emprendamos Grupal Autogestionado con una exposición que dio cuenta de la diversidad de sus productos y servicios. Entre los rubros participantes se encuentran producción de alimentos, diseño e imprenta, venta de abarrotes y servicios de jardinería. Gracias al programa, accedieron a talleres de capacitación en comercialización y modelo de negocios, contabilidad y gestión de ferias y actividades comunitarias, además de recibir un capital de inversión destinado a financiar necesidades clave para fortalecer sus emprendimientos.

En tanto, en el auditorio del Museo Comunal de Porvenir se dio la bienvenida a los 25 usuarios y usuarias que participarán en el programa Emprendamos Avanzado del FOSIS, iniciativa que en esta oportunidad será ejecutada por el municipio local. Durante la jornada se entregaron detalles sobre las etapas del programa, orientado a fortalecer y consolidar los emprendimientos a través de asesorías especializadas, capacitación y financiamiento para potenciar sus negocios.

Finalmente, el director regional informó sobre la realización de una jornada informativa dirigida a potenciales ejecutores de los programas de emprendimiento para el presente año. En la instancia se entregaron orientaciones técnicas y administrativas, se revisaron los principales lineamientos de ejecución y se resolvieron consultas, con el propósito de asegurar una correcta implementación de las iniciativas en el territorio.



puntos-magallanes-2

PRESIDENTE BORIC Y MINISTRA ARREDONDO VISITAN PUNTO DE CULTURA COMUNITARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

militares
nuestrospodcast
natales suelo

MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pn-kawesqar-1536x864

PUBLICAN RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
reparacion programada AMA 1 (002)

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS