FOSIS DESTACA AVANCES DE AGRUPACIONES DE NATALES, DOROTEA Y PORVENIR EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Felipe Jeria Palma, informó a la ciudadanía sobre los avances y resultados de distintos programas de emprendimiento desarrollados en la región.

Durante la conversación, destacó la participación de la Agrupación de Artesanos Entre Maderas y Lanas, de la comuna de Puerto Natales, quienes fueron parte del programa Emprendamos Grupal Autogestionado. A través de esta iniciativa, sus integrantes se capacitaron en técnicas como fusión cuero/vellón, fieltro húmedo y telar con clavos, entre otras, además de adquirir equipamiento y materiales de trabajo para fortalecer sus emprendimientos.

Asimismo, relevó el cierre del proceso de la Agrupación de Emprendedores de Dorotea, quienes finalizaron su participación en el programa Emprendamos Grupal Autogestionado con una exposición que dio cuenta de la diversidad de sus productos y servicios. Entre los rubros participantes se encuentran producción de alimentos, diseño e imprenta, venta de abarrotes y servicios de jardinería. Gracias al programa, accedieron a talleres de capacitación en comercialización y modelo de negocios, contabilidad y gestión de ferias y actividades comunitarias, además de recibir un capital de inversión destinado a financiar necesidades clave para fortalecer sus emprendimientos.

En tanto, en el auditorio del Museo Comunal de Porvenir se dio la bienvenida a los 25 usuarios y usuarias que participarán en el programa Emprendamos Avanzado del FOSIS, iniciativa que en esta oportunidad será ejecutada por el municipio local. Durante la jornada se entregaron detalles sobre las etapas del programa, orientado a fortalecer y consolidar los emprendimientos a través de asesorías especializadas, capacitación y financiamiento para potenciar sus negocios.

Finalmente, el director regional informó sobre la realización de una jornada informativa dirigida a potenciales ejecutores de los programas de emprendimiento para el presente año. En la instancia se entregaron orientaciones técnicas y administrativas, se revisaron los principales lineamientos de ejecución y se resolvieron consultas, con el propósito de asegurar una correcta implementación de las iniciativas en el territorio.

