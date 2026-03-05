PUBLICAN RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

Dichas instancias fueron coordinadas por la Universidad de Magallanes, a partir de una solicitud del delegado presidencial regional, siendo la universidad quien lideró las jornadas participativas, así como también dispuso una plataforma web para recoger observaciones de un público ampliado.

El objetivo central de dichas instancias fue recoger aportes de la ciudadanía que permitan fortalecer el plan de manejo del parque nacional, los cuales fueron analizados y el 58 % de las observaciones fueron consideradas aplicables e incorporadas directamente al plan de manejo.

A continuación puede revisar ambos informes.

​Informe Jornadas de Participación Ciudadana Parque Nacional Kawésqar FINAL.docx

INFORME DE RESULTADOS CONSULTA CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR_2026.docx

