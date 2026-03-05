Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

PUBLICAN RESULTADOS PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

En las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, durante los meses de abril y mayo 2025, se llevaron a cabo 3 jornadas presenciales para recoger las percepciones, conocimientos y propuestas de actores relevantes de la región respecto al plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar.

pn-kawesqar-1536x864

Dichas instancias fueron coordinadas por la Universidad de Magallanes, a partir de una solicitud del delegado presidencial regional, siendo la universidad quien lideró las jornadas participativas, así como también dispuso una plataforma web para recoger observaciones de un público ampliado.

El objetivo central de dichas instancias fue recoger aportes de la ciudadanía que permitan fortalecer el plan de manejo del parque nacional, los cuales fueron analizados y el 58 % de las observaciones fueron consideradas aplicables e incorporadas directamente al plan de manejo. 

A continuación puede revisar ambos informes.

Informe Jornadas de Participación Ciudadana Parque Nacional Kawésqar FINAL.docx

INFORME DE RESULTADOS CONSULTA CIUDADANA PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR_2026.docx

Fuente: conaf.cl

