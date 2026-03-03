SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

Una reunión celebrada esta tarde en Puerto Natales y calificada como muy fructífera por los participantes permitió aclarar algunas materias que preocupan a los asistentes de la educación del SLEP Magallanes que trabajan en esta ciudad y que se mantuvieron en paro durante la jornada.



El diálogo permitió aclarar dudas y alcanzar acuerdos, entre ellos la decisión de deponer la movilización y el reintegro de los trabajadores y trabajadoras a sus labores en los establecimientos educacionales a contar de mañana.



En la ocasión se aclaró que el pago de la asignación de zona a los asistentes de la educación se efectúa con los recursos que la Dirección de Presupuestos descuenta del Fondo Común Municipal y que dicho trámite está en pleno desarrollo. De esa forma, una vez que los fondos sean transferidos al SLEP Magallanes se procederá a depositarlos en las cuentas de los trabajadores.



Igualmente, se informó que el SLEP Magallanes hará una consulta a la Contraloría General de la República para solicitar que se aclaren los alcances del dictamen emitido por ese organismo en enero, en el que se pronunció sobre esta asignación en términos que causaron inquietud entre los asistentes de la educación. En otras materias que plantearon los dirigentes sobre distintas situaciones de su interés, el SLEP Magallanes se comprometió a dar respuesta durante la semana.



Tanto el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Jorge Valdés, como el presidente de los asistentes de la educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, destacaron el ánimo constructivo del encuentro.



Cabe recordar que el próximo miércoles 4 de marzo regresarán a las aulas de la educación pública cerca de 14 mil estudiantes en toda la región de Magallanes.

