Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de marzo de 2026

SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

​Cabe recordar que el próximo miércoles 4 de marzo regresarán a las aulas de la educación pública cerca de 14 mil estudiantes en toda la región de Magallanes.

asistentesslepnatales

Una reunión celebrada esta tarde en Puerto Natales y calificada como muy fructífera por los participantes permitió aclarar algunas materias que preocupan a los asistentes de la educación del SLEP Magallanes que trabajan en esta ciudad y que se mantuvieron en paro durante la jornada.

 
El diálogo permitió aclarar dudas y alcanzar acuerdos, entre ellos la decisión de deponer la movilización y el reintegro de los trabajadores y trabajadoras a sus labores en los establecimientos educacionales a contar de mañana.

 
En la ocasión se aclaró que el pago de la asignación de zona a los asistentes de la educación se efectúa con los recursos que la Dirección de Presupuestos descuenta del Fondo Común Municipal y que dicho trámite está en pleno desarrollo. De esa forma, una vez que los fondos sean transferidos al SLEP Magallanes se procederá a depositarlos en las cuentas de los trabajadores.

 
Igualmente, se informó que el SLEP Magallanes hará una consulta a la Contraloría General de la República para solicitar que se aclaren los alcances del dictamen emitido por ese organismo en enero, en el que se pronunció sobre esta asignación en términos que causaron inquietud entre los asistentes de la educación. En otras materias que plantearon los dirigentes sobre distintas situaciones de su interés, el SLEP Magallanes se comprometió a dar respuesta durante la semana.

 
Tanto el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Jorge Valdés, como el presidente de los asistentes de la educación de Puerto Natales, Osvaldo Sánchez, destacaron el ánimo constructivo del encuentro.

 
Cabe recordar que el próximo miércoles 4 de marzo regresarán a las aulas de la educación pública cerca de 14 mil estudiantes en toda la región de Magallanes.

c130fach

JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes
nuestrospodcast
asistentesslepnatales

SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
asistentesslepnatales

SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jromero

PDTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO JAVIER ROMERO ASEGURA QUE EL PRESIDENTE BORIC “NO DEJA NINGÚN LEGADO AQUÍ EN MAGALLANES”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Regreso a clases

REGRESO A CLASES 2026: GUÍA PRÁCTICA PARA QUE ESTUDIANTES, DOCENTES Y FAMILIAS EMPIECEN CON TRANQUILIDAD Y CONFIANZA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA