TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de tres ciudadanos rusos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en un lugar expresamente prohibido, hecho ocurrido el 10 de febrero en el Parque Nacional Torres del Paine.

En la audiencia respectiva, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los imputados arraigo nacional hasta el pago de una multa individual de un millón de pesos, además de la prohibición de reingresar al país por tres años. Los montos deberán ser depositados en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, destinados a voluntarios que operan en la zona protegida. Según antecedentes de la fiscalía, los turistas fueron sorprendidos utilizando una cocinilla a gas en el sendero entre los campings Italiano y Paine Grande, sector donde el uso de fuego está estrictamente prohibido.

En una causa paralela, el mismo tribunal resolvió la suspensión del procedimiento contra un ciudadano estadounidense imputado por uso ilícito de fuego tras ser sorprendido fumando en el sector Dickson del parque. En este caso se decretó la prohibición de ingreso al país por tres años y la obligación de donar dos millones de pesos a Bomberos de Última Esperanza, pago que ya fue efectuado.

Las resoluciones judiciales se enmarcan en la normativa de protección ambiental vigente en áreas silvestres protegidas, donde el uso de fuego está restringido para prevenir incendios forestales y resguardar ecosistemas de alto valor natural en la Región de Magallanes.





