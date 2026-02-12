Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de febrero de 2026

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

​Tribunal decretó multas, donaciones y prohibición de ingreso a Chile por tres años tras infracciones ambientales en el parque nacional.

foto juzgado natales

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de tres ciudadanos rusos imputados por el Ministerio Público como autores del delito de uso indebido de fuego en un lugar expresamente prohibido, hecho ocurrido el 10 de febrero en el Parque Nacional Torres del Paine.

En la audiencia respectiva, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los imputados arraigo nacional hasta el pago de una multa individual de un millón de pesos, además de la prohibición de reingresar al país por tres años. Los montos deberán ser depositados en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, destinados a voluntarios que operan en la zona protegida. Según antecedentes de la fiscalía, los turistas fueron sorprendidos utilizando una cocinilla a gas en el sendero entre los campings Italiano y Paine Grande, sector donde el uso de fuego está estrictamente prohibido.

En una causa paralela, el mismo tribunal resolvió la suspensión del procedimiento contra un ciudadano estadounidense imputado por uso ilícito de fuego tras ser sorprendido fumando en el sector Dickson del parque. En este caso se decretó la prohibición de ingreso al país por tres años y la obligación de donar dos millones de pesos a Bomberos de Última Esperanza, pago que ya fue efectuado.

Las resoluciones judiciales se enmarcan en la normativa de protección ambiental vigente en áreas silvestres protegidas, donde el uso de fuego está restringido para prevenir incendios forestales y resguardar ecosistemas de alto valor natural en la Región de Magallanes.



Parque Torres del Paine

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

Mantenimiento aguas magallanes
nuestrospodcast
foto juzgado natales

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
foto juzgado natales

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Avión primer vuelo directo Sídney - Punta Arenas

PRIMER VUELO DIRECTO ENTRE SÍDNEY Y PUNTA ARENAS: EL HITO TRANSANTÁRTICO DE LAN EN 1974

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sandra Nain Delgado, Presidenta de la Agrupación Agricultores Tierra Austral

DESTACAN PROGRAMAS DE INDAP PARA FORTALECER AGRICULTURA SOSTENIBLE