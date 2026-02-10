SEREMI DE SALUD MAGALLANES REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA UN RETORNO SEGURO A CLASES

A pocas semanas del inicio del año escolar, la Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena intensifica las fiscalizaciones a librerías y locales de la región donde se comercializan útiles escolares, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y entregar recomendaciones a las familias para una compra segura.

En este contexto, esta mañana se realizó una inspección en la Librería Marangunic, ubicada en el centro de Punta Arenas, para verificar la correcta rotulación y composición de adhesivos, pegamentos y pinturas de uso infantil y escolar. En el local inspeccionado no se detectaron deficiencias.

El Seremi de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, explicó: “Estamos reforzando las fiscalizaciones que realizamos durante el año, especialmente ahora en febrero, cuando las familias comienzan a hacer las compras de útiles escolares. Nuestra principal recomendación es que adquieran estos productos en establecimientos autorizados y sujetos a fiscalización. En esta época estamos fiscalizando más de 40 locales dedicados a la venta de útiles escolares. También es importante que las familias revisen los instructivos de los productos, las edades para las que están recomendados, que no sean tóxicos y que, en el caso de algunos adhesivos con restricciones para mayores de 18 años, esto esté claramente señalado. Además, las instrucciones deben venir en español”.

El fiscalizador del Departamento de Acción Sanitaria (DAS) de la Seremi de Salud, Abner Agurto, explicó que en estos productos se verifica el cumplimiento del D.S. N°374/97 del Minsal, que fija un límite máximo permisible de plomo en pinturas. Asimismo, se controla que los pegamentos respeten el límite máximo de tolueno establecido en el D.S. N°754/98.​ “Lo principal es comprar en lugares establecidos, ya que esto permite a la autoridad sanitaria realizar la trazabilidad del producto con las empresas proveedoras y solicitar, en caso de ser necesario, las fichas técnicas para revisar los componentes de los productos si surgiera algún problema”, detalló.

Eduardo Castillo finalizó indicando que "esperamos, antes de terminar febrero, completar la fiscalización de estos más de 40 establecimientos. Hasta ahora no hemos iniciado sumarios, pero en caso de detectar productos que no cumplan con la norma, estos son retirados del mercado. Por ello, también hacemos un llamado a los comerciantes a revisar el origen de los productos que adquieren y asegurarse de que cumplan con el etiquetado exigido por la normativa".









