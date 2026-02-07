Punta Arenas,
7 de febrero de 2026

TRAS EMERGENCIAS MAYORES: BOMBEROS VOLUNTARIOS PODRÍAN TENER UN DÍA DE DESCANSO LABORAL

Así lo propone la moción recientemente despachada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ​

La Sala del Senado deberá pronunciarse sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para otorgar un día de descanso laboral a los bomberos voluntarios que participen en una emergencia, en el caso y condiciones que señala.

Esto, luego que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el senador Gastón Saavedra, sancionara la moción de artículo único.

¿QUÉ SE PROPONE?  

En concreto, se propone que: “los trabajadores dependientes que se desempeñen como voluntarios del Cuerpo de Bomberos tendrán derecho a un día de descanso laboral por cada siete días seguidos de emergencias calificadas como mayores por el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con las instrucciones que imparta la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”. 

 

¿CÓMO SE ACREDITARÁ Y SE HARÁ EFECTIVO?

 

“El trabajador podrá acreditar su participación en la emergencia, mediante un certificado emitido a solicitud del trabajador por la respectiva Comandancia de Bomberos. 

Dicho día de descanso se hará efectivo, en acuerdo con el empleador, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la solicitud del trabajador.”

La iniciativa legal tiene entre sus autores a la senadora Paulina Vodanovic, los senadores Juan Luis Castro, Fidel Espinoza y Gastón Saavedra y a la exsenadora Isabel Allende.


MUNICIPIO IMPLEMENTÓ RESTRICCIÓN DE ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA 1ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS PARA ASEGURAR LA SALIDA DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

SANTO TOMÁS MANTIENE MATRÍCULAS ABIERTAS PARA SU OFERTA ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRAS EMERGENCIAS MAYORES: BOMBEROS VOLUNTARIOS PODRÍAN TENER UN DÍA DE DESCANSO LABORAL

COLUMNA DE OPINIÓN | ¿QUÉ TIPO DE TURISTAS QUEREMOS QUE NOS VISITEN EN CHILE?

Esteban Valenzuela Pacheco

NUEVO PARTIDO TECNOLOGÍA POR CHILE PRESENTA SU PROPUESTA POLÍTICA EN MAGALLANES

