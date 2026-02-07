TRAS EMERGENCIAS MAYORES: BOMBEROS VOLUNTARIOS PODRÍAN TENER UN DÍA DE DESCANSO LABORAL

La Sala del Senado deberá pronunciarse sobre el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para otorgar un día de descanso laboral a los bomberos voluntarios que participen en una emergencia, en el caso y condiciones que señala.

Esto, luego que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el senador Gastón Saavedra, sancionara la moción de artículo único.

¿QUÉ SE PROPONE?

En concreto, se propone que: “los trabajadores dependientes que se desempeñen como voluntarios del Cuerpo de Bomberos tendrán derecho a un día de descanso laboral por cada siete días seguidos de emergencias calificadas como mayores por el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con las instrucciones que imparta la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

¿CÓMO SE ACREDITARÁ Y SE HARÁ EFECTIVO?

“El trabajador podrá acreditar su participación en la emergencia, mediante un certificado emitido a solicitud del trabajador por la respectiva Comandancia de Bomberos.

Dicho día de descanso se hará efectivo, en acuerdo con el empleador, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la solicitud del trabajador.”

La iniciativa legal tiene entre sus autores a la senadora Paulina Vodanovic, los senadores Juan Luis Castro, Fidel Espinoza y Gastón Saavedra y a la exsenadora Isabel Allende.

