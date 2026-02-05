Punta Arenas,
5 de febrero de 2026

KAST CONFIRMA QUE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS Y SUBSECRETARIOS SE DEFINIRÁN A SU REGRESO A CHILE

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

joseantoniokast_1768264189_3808798536851368964_2671373580

El presidente electo José Antonio Kast confirmó este jueves que los nombramientos de delegados presidenciales y subsecretarios se realizarán una vez que regrese a Chile, asegurando que el proceso se encuentra en su etapa final y que solo restaría definir “uno o dos” cargos.

Las declaraciones fueron realizadas desde Roma, en medio de una nueva postergación del anuncio oficial por parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como “La Moneda Chica”. Inicialmente, la comunicación estaba prevista para este viernes, sin embargo, finalmente se concretaría el próximo sábado.

Se trata de una definición que ya había sido aplazada con anterioridad y que vuelve a extender los plazos para conocer la nómina completa de autoridades que acompañarán al presidente electo en el inicio de su mandato.

Desde el entorno del futuro gobierno se ha señalado que el proceso de designaciones se encuentra prácticamente cerrado, aunque sin detallar públicamente los nombres ni los cargos pendientes, manteniendo la expectativa tanto a nivel nacional como en las regiones.



