IMACEC DE DICIEMBRE CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO DE 1,7% Y CONFIRMA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de diciembre de 2025 registró un crecimiento de 1,7% en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Ministerio de Hacienda. A su vez, el componente no minero mostró un alza de 3,0%, reflejando un dinamismo relevante en sectores vinculados directamente al empleo y a la actividad regional.

Con este resultado, la economía chilena cerró el año 2025 con un crecimiento anual de 2,3%, mientras que el componente no minero alcanzó una expansión de 2,8%. Estas cifras se ubicaron levemente por sobre las expectativas del mercado y confirmaron una trayectoria de recuperación sostenida a lo largo del año.

Desde el Gobierno destacaron que el desempeño de los sectores no mineros —como comercio, servicios e industria— ha sido especialmente relevante, dado su impacto directo en las pequeñas y medianas empresas y en la generación de empleo en las regiones del país, incluida Magallanes.

Al respecto, el seremi de Hacienda (s) de Magallanes, Andro Mimica, señaló que “estas cifras muestran que la economía chilena está creciendo de manera sostenida y con un impulso importante desde los sectores no mineros, que son los que más empleo generan en las regiones. Hablar de emergencia económica cuando los datos oficiales muestran crecimiento y recuperación no se condice con la realidad que reflejan las cifras del Banco Central”.

La autoridad regional agregó que el cierre económico de 2025 confirma que las políticas públicas orientadas a apoyar a las familias, a las pymes y a la inversión están dando resultados, y subrayó que el crecimiento no minero fue superior al registrado el año anterior, evidenciando una recuperación más equilibrada y menos dependiente de la minería.

Finalmente, desde la Seremi de Hacienda reiteraron que el foco del Gobierno seguirá puesto en el desarrollo productivo regional, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo, para que el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades y mayor bienestar para la ciudadanía.

