Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

IMACEC DE DICIEMBRE CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO DE 1,7% Y CONFIRMA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

​El componente no minero creció 3,0% en diciembre y permitió que la economía chilena cerrara 2025 con una expansión anual de 2,3%, cifras que desde Hacienda destacan por su impacto en empleo y pymes, especialmente en las regiones.

punta arenas

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de diciembre de 2025 registró un crecimiento de 1,7% en comparación con igual mes del año anterior, según informó el Ministerio de Hacienda. A su vez, el componente no minero mostró un alza de 3,0%, reflejando un dinamismo relevante en sectores vinculados directamente al empleo y a la actividad regional.

Con este resultado, la economía chilena cerró el año 2025 con un crecimiento anual de 2,3%, mientras que el componente no minero alcanzó una expansión de 2,8%. Estas cifras se ubicaron levemente por sobre las expectativas del mercado y confirmaron una trayectoria de recuperación sostenida a lo largo del año.

Desde el Gobierno destacaron que el desempeño de los sectores no mineros —como comercio, servicios e industria— ha sido especialmente relevante, dado su impacto directo en las pequeñas y medianas empresas y en la generación de empleo en las regiones del país, incluida Magallanes.

Al respecto, el seremi de Hacienda (s) de Magallanes, Andro Mimica, señaló que “estas cifras muestran que la economía chilena está creciendo de manera sostenida y con un impulso importante desde los sectores no mineros, que son los que más empleo generan en las regiones. Hablar de emergencia económica cuando los datos oficiales muestran crecimiento y recuperación no se condice con la realidad que reflejan las cifras del Banco Central”.

La autoridad regional agregó que el cierre económico de 2025 confirma que las políticas públicas orientadas a apoyar a las familias, a las pymes y a la inversión están dando resultados, y subrayó que el crecimiento no minero fue superior al registrado el año anterior, evidenciando una recuperación más equilibrada y menos dependiente de la minería.

Finalmente, desde la Seremi de Hacienda reiteraron que el foco del Gobierno seguirá puesto en el desarrollo productivo regional, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo, para que el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades y mayor bienestar para la ciudadanía.


delegado presidencial josé ruiz

DELEGADO PRESIDENCIAL DESTACA DE SU PERIODO CRECIMIENTO ECONÓMICO, INVERSIÓN PÚBLICA Y DESAFÍOS PENDIENTES EN MAGALLANES

IMACEC DE DICIEMBRE CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO DE 1,7% Y CONFIRMA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Leer Más

​El componente no minero creció 3,0% en diciembre y permitió que la economía chilena cerrara 2025 con una expansión anual de 2,3%, cifras que desde Hacienda destacan por su impacto en empleo y pymes, especialmente en las regiones.

​El componente no minero creció 3,0% en diciembre y permitió que la economía chilena cerrara 2025 con una expansión anual de 2,3%, cifras que desde Hacienda destacan por su impacto en empleo y pymes, especialmente en las regiones.

punta arenas
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS EXIGE CLARIDAD AL GOBIERNO REGIONAL POR RETRASOS EN VERTEDERO

Noticias
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

kit de emergencias

ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

hyst

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

Rescate turista dientes de navarino