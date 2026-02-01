Punta Arenas,
1 de febrero de 2026

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

Maria Jose Quintanilla

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó a la artista nacional María José Quintanilla como el espectáculo principal del Festival de Verano 2026, evento que se desarrollará el próximo 1 de marzo en la Costanera de la ciudad, marcando el cierre de la temporada estival.

Según informó la autoridad comunal, el festival busca consolidarse como una instancia masiva de encuentro y recreación para la comunidad, con una jornada cargada de actividades que culminarán con un show de primer nivel. “La gran duda era quién cerraba, y hoy ya lo tenemos confirmado: María José Quintanilla, quien fue el show más aplaudido del cierre de la Teletón, estará con su espectáculo completo en Punta Arenas”, señaló Radonich.

El jefe comunal destacó además que el evento incluirá la participación de artistas regionales, reforzando el carácter local y festivo de esta iniciativa municipal, que apunta a ofrecer espacios culturales abiertos y gratuitos para vecinos y visitantes.

Por su parte, la directora (s) de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que el escenario se instalará en la Costanera del Estrecho, al costado de las letras de Punta Arenas, y que la programación completa será informada oportunamente. “Invitamos a toda la comunidad a estar atenta a los horarios y detalles finales, que se darán a conocer a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación”, indicó.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas reiteraron que el Festival de Verano es una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad, proyectándose como uno de los hitos culturales del cierre del verano en la capital regional.


CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 6.400 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Derechos de trabajadores jóvenes

DIRECCIÓN DEL TRABAJO LANZA CAMPAÑA PARA PROTEGER DERECHOS DE JÓVENES QUE TRABAJAN EN VERANO

Irene Ramírez Patagonia Rural

SEREMI DE AGRICULTURA LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y ANUNCIA APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN MAGALLANES

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

