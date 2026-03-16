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16 de marzo de 2026

PRESIDENTE KAST MONITOREA EN ARICA LAS OBRAS DEL “PLAN ESCUDO FRONTERIZO”: YA COMENZÓ LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

El mandatario y los ministros de Seguridad, Defensa e Interior llegaron a la región esta mañana para monitorear los avances.

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El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Arica para monitorear las obras para la construcción de una zanja en la frontera norte, con el objetivo de impedir el ingreso de migrantes irregulares a Chile.

El mandatario llegó hasta la zona acompañado de los ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Interior, Claudio Alvarado. También estuvo presente en la instancia el Comisionado de la Macrozona Norte, Humberto Soto.

“Queremos hacerle un llamado también a todos los sectores políticos, de que en esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconocen fronteras”, dijo.

Y agregó: “El que sea prófugo de la justicia, el que tenga algún asunto pendiente con la justicia, lo encaramos a presentarse para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”.

Kast también recalcó que se trata de crimen organizado y narcotráfico a nivel regional, y que “es algo que trasciende las fronteras y en esto tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá tiene que también después realizarse en Bolivia, en Perú, en Argentina”.

Las autoridades detallaron en punto de prensa el operativo que se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de marzo, el cual terminó con más de 2.500 personas prófugas de la justicia detenidas en un trabajo conjunto entre Carabineros y la PDI.

Cabe recalcar que desde el Ejecutivo han señalado que el plan no es militarizar la frontera, sino que se buscará modernizar el sistema de control fronterizo para evitar ingresos irregulares a Chile.

En cuanto a las zanjas que se comenzarán a construir en la frontera, estas serán de tres metros de profundidad, junto con muros de cinco metros de altura.

Esto tendrá una extensión de cerca de 500 kilómetros en distintos tramos.

En el Complejo Fronterizo Chacalluta, los trabajos se extenderán por 600 metros, entre los hitos 1 y 15 de la frontera entre Chile y Perú.

Fuente: cnnchile.com



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