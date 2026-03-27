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27 de marzo de 2026

ALLAN STOWHAS ES DESIGNADO SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El profesional se desempeña además como vicepresidente regional del Partido Republicano.

allan stowhas

​Allan Stowhas fue designado este 26 de marzo como nuevo Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Transportes y Telecomunicaciones en la Región de Magallanes, en el marco de los nombramientos sectoriales del gobierno del presidente José Antonio Kast. El profesional se desempeña además como vicepresidente regional del Partido Republicano.

De acuerdo con su trayectoria profesional, Stowhas es ingeniero en informática con experiencia en áreas de telecomunicaciones, informática, ventas y desarrollo de negocios, destacando su trabajo en liderazgo de equipos multidisciplinarios y gestión de proyectos en distintos rubros.

Entre sus funciones más recientes figura el cargo de jefe del Departamento de Adquisiciones en la empresa Solo Expediciones, donde ha estado vinculado a procesos de abastecimiento, comercio exterior e importaciones, además del desarrollo de proyectos multipropósito.

Su experiencia laboral incluye cargos directivos en Empresas Jordan, donde ha ejercido como gerente de ventas del área automotriz y gerente de franquicia Movistar en las regiones del Biobío y Magallanes, liderando equipos comerciales y procesos de expansión. Asimismo, trabajó en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), donde se desempeñó como sub jefe de informática, participando en la implementación de sistemas tecnológicos de gestión. Según su perfil profesional, cuenta con experiencia en control de procesos, liderazgo de equipos y gestión de recursos en proyectos de diversa escala.

El nombramiento se produce en un contexto donde la conectividad, el transporte regional y el acceso a telecomunicaciones continúan siendo temas estratégicos para el desarrollo de la Región de Magallanes, considerando su condición de territorio extremo y dispersión geográfica.

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