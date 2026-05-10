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10 de mayo de 2026

FOTÓGRAFO DESTACA A LAS “MADRES DEL SUR DE CHILE” EN ESPECIAL POR EL DÍA DE LA MADRE

​El fotógrafo francés Timothy Dhalleine compartió un especial fotográfico dedicado a las madres del sur de Chile, mostrando distintas especies animales junto a sus crías en paisajes australes.

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En el marco del Día de la Madre, el fotógrafo Timothy Dhalleine publicó en sus redes sociales un carrusel de imágenes centrado en la fauna del sur de Chile. La serie reúne registros de distintas especies animales acompañadas de sus crías, en escenarios naturales característicos de la Patagonia.

Entre las fotografías compartidas se pueden apreciar guanacos, pumas, zorros y ovejas, entre otros animales. Las imágenes fueron destacadas por usuarios en redes sociales debido a la cercanía de los registros y la representación de la vida silvestre en el extremo austral.

El especial fue presentado como un homenaje visual por el Día de la Madre, utilizando la relación entre las crías y sus madres en la naturaleza como eje principal de la publicación. El trabajo se suma a otros registros fotográficos de fauna que el autor ha compartido anteriormente sobre la Patagonia chilena.





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