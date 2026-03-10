Punta Arenas,
10 de marzo de 2026

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

cobertura especial: Cambio de mando 2026

Este miércoles 11 de marzo de 2026, Polar Comunicaciones realizará una cobertura especial del cambio de mando presidencial y de la instalación del nuevo Congreso, con una programación enfocada en analizar la jornada política desde una mirada regional.

La transmisión incluirá análisis, entrevistas en vivo y seguimiento de los principales hitos del día, en una jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile con la asunción del presidente José Antonio Kast y la instalación del Congreso para el período legislativo 2026-2030.

La cobertura tendrá un sello regional desde Magallanes, poniendo especial atención en la participación de los representantes de la región en el Congreso y en el contexto político que se abre para el territorio.

El programa especial será conducido por Cristofher Césped Cortez e incluirá distintos bloques de conversación con invitados y panelistas en estudio.

La programación contempla los siguientes espacios:

  • Historiador Víctor Hernández

  • Panel con: Cecilia Cárdenas y Javiera Calvo

  • Max Salas y Carlos Sánchez

  • Diputados electos por Magallanes.

  • Presidentes regionales de partidos oficialistas: Arturo Storaker (UDI), Javier Romero (PR), Ángel Roa (PSC) y César Cifuentes (PRI).

Durante la jornada también se realizará seguimiento a los principales medios nacionales y se transmitirá el cambio de mando presidencial, permitiendo a la audiencia seguir en tiempo real los momentos más relevantes del proceso político.

La cobertura podrá seguirse a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones:

  • FM 96.5 Punta Arenas y Porvenir

  • FM 98.5 para Puerto Natales

  • AM 960 Punta Arenas

  • Canal 38.1 señal digital abierta en Punta Arenas y Porvenir

  • Canales 28 y 164 HD del operador TV RED Pta Arenas.

  • Canal 41 por cable, operador CLARO, Pta Arenas.

  • Canal 77 del operaor TV RED Puerto Natales.

  • Canal 1003, operador SUPERTV, Puerto Natales.

  • Canales Regionales Sur de MOVISTAR


Además, la transmisión estará disponible en www.radiopolar.com,  YouTube y redes sociales de Polar Comunicaciones, permitiendo que la audiencia dentro y fuera de la región pueda seguir la programación especial.

Con esta cobertura, Polar Comunicaciones busca acompañar a la comunidad en una jornada clave para la vida política del país, con análisis y conversación desde la mirada del extremo sur. Después de la noticia, el análisis. 

Magallanes en la moneda

AUTORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO DE KAST CON VÍNCULOS CON MAGALLANES: SALUD, ANTÁRTICA, ENERGÍA Y GESTIÓN TERRITORIAL

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

