SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Este miércoles 11 de marzo de 2026, Polar Comunicaciones realizará una cobertura especial del cambio de mando presidencial y de la instalación del nuevo Congreso, con una programación enfocada en analizar la jornada política desde una mirada regional.

La transmisión incluirá análisis, entrevistas en vivo y seguimiento de los principales hitos del día, en una jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile con la asunción del presidente José Antonio Kast y la instalación del Congreso para el período legislativo 2026-2030.

La cobertura tendrá un sello regional desde Magallanes, poniendo especial atención en la participación de los representantes de la región en el Congreso y en el contexto político que se abre para el territorio.

El programa especial será conducido por Cristofher Césped Cortez e incluirá distintos bloques de conversación con invitados y panelistas en estudio.

La programación contempla los siguientes espacios:

Historiador Víctor Hernández

Panel con: Cecilia Cárdenas y Javiera Calvo

Max Salas y Carlos Sánchez

Diputados electos por Magallanes.

Presidentes regionales de partidos oficialistas: Arturo Storaker (UDI), Javier Romero (PR), Ángel Roa (PSC) y César Cifuentes (PRI).

Durante la jornada también se realizará seguimiento a los principales medios nacionales y se transmitirá el cambio de mando presidencial, permitiendo a la audiencia seguir en tiempo real los momentos más relevantes del proceso político.

La cobertura podrá seguirse a través de las distintas plataformas de Polar Comunicaciones:

FM 96.5 Punta Arenas y Porvenir

FM 98.5 para Puerto Natales

AM 960 Punta Arenas





Canal 38.1 señal digital abierta en Punta Arenas y Porvenir

Canales 28 y 164 HD del operador TV RED Pta Arenas.

Canal 41 por cable, operador CLARO, Pta Arenas.

Canal 77 del operaor TV RED Puerto Natales.

Canal 1003, operador SUPERTV, Puerto Natales.

Canales Regionales Sur de MOVISTAR





Además, la transmisión estará disponible en www.radiopolar.com, YouTube y redes sociales de Polar Comunicaciones, permitiendo que la audiencia dentro y fuera de la región pueda seguir la programación especial.

Con esta cobertura, Polar Comunicaciones busca acompañar a la comunidad en una jornada clave para la vida política del país, con análisis y conversación desde la mirada del extremo sur. Después de la noticia, el análisis.