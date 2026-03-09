SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITÓ RESGUARDAR CONTINUIDAD DE FARMACIA EN HOSPITAL REGIONAL DE PUNTA ARENAS Y PIDIÓ SE DEN CERTEZAS

El senador Karim Bianchi Retamales dialogó y solicitó a las autoridades de Salud adoptar los resguardos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de farmacia que funciona al interior del recinto hospitalario desde el año 2011.

La preocupación surge tras conocerse antecedentes sobre un eventual cierre o modificación de los espacios que actualmente ocupa la farmacia, situación que podría afectar directamente a pacientes, usuarios del hospital y a un importante sector de la comunidad del área norte de Punta Arenas.



Durante la mañana, el parlamentario realizó diversas gestiones en torno a este tema y entre ellas sostuvo un diálogo directo con el director del hospital, Ricardo Contreras, quien recogió la inquietud planteada y manifestó su disposición a buscar una solución que permita evitar una interrupción de este servicio, la que se estima se informará en las próximas horas.



Según explicó el senador Bianchi, el director del establecimiento le informó, verbalmente, que están evaluando la situación y que cualquier eventual ajuste será en dialogo con los representantes de la farmacia que actualmente opera en el recinto y con los equipos responsables de la planificación de los espacios destinados a prestaciones externas del hospital.

“El rol que ha cumplido esta farmacia durante más de una década va más allá de lo comercial. Cumple una función social muy relevante para pacientes, familias y para vecinos de un amplio sector de la ciudad que encuentran en este lugar una alternativa cercana para acceder a medicamentos”, señaló el senador.



Karim Bianchi, ofició desde el Senado a la dirección del Servicio de Salud y la dirección del Hospital donde expone a las autoridades hospitalarias para que se otorgue prioridad y especial atención a asegurar que no exista discontinuidad en la presencia de una farmacia dentro del hospital regional, resguardando así un servicio que se ha vuelto fundamental para la comunidad.



Finalmente, el parlamentario dijo que se espera que dentro de las próximas horas las autoridades de salud puedan entregar una respuesta formal respecto de la solicitud formulada y que de certezas a la comunidad de Punta Arenas.

