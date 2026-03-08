Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

ACHM ADVIERTE A FUTURA MINISTRA DE SALUD SOBRE POSIBLE COLAPSO DE HOSPITALES Y URGE FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA

​La Asociación Chilena de Municipalidades alertó sobre las presiones estructurales que enfrenta la red de Atención Primaria de Salud, señalando que la falta de financiamiento y coordinación entre niveles asistenciales podría provocar un colapso en los hospitales.

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) encendió las alarmas en el sistema de salud tras sostener una reunión de trabajo con la futura ministra de Salud, May Chomalí. En el encuentro, la entidad entregó un informe sobre las “Presiones Estructurales con Impacto Local”, documento que advierte que la red de Atención Primaria de Salud (APS) está operando más allá de sus capacidades, situación que podría derivar en un colapso hospitalario.

La reunión fue liderada por el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, junto al alcalde de Huechuraba y presidente de la Comisión de Salud de la asociación, Maximiliano Luksic. Ambos plantearon que la principal causa de la creciente congestión en hospitales de mayor complejidad se debe a la falta de recursos y a problemas de coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud.

Desde la asociación señalaron que fortalecer la Atención Primaria es clave para sostener el funcionamiento del sistema. Alessandri afirmó que sin una APS robusta la presión continuará concentrándose en hospitales que ya operan al límite de su capacidad, mientras que Luksic advirtió que la brecha de financiamiento se ha vuelto “insostenible”, ya que el per cápita basal no crece al ritmo de la demanda, los costos laborales ni las necesidades en salud mental.

El informe presentado identifica cuatro problemas críticos que presionan actualmente a la red: el aumento de pacientes en listas de espera que genera una “doble carga” en los consultorios, una brecha estructural de financiamiento, el incremento de casos de salud mental junto a situaciones de violencia hacia funcionarios y la falta de interoperabilidad clínica entre centros de salud y hospitales.

Ante este escenario, la ACHM propuso instalar una mesa técnica permanente con el Ministerio de Salud para avanzar en una revisión estructural del financiamiento de la Atención Primaria, incorporar criterios de equidad territorial en la asignación de recursos y fortalecer las políticas de seguridad y salud mental con financiamiento garantizado.

Desde la entidad indicaron que una APS con mayor capacidad resolutiva permitiría descomprimir los hospitales y mejorar la continuidad de la atención, un tema que también impacta a las comunidades a lo largo del país, incluidas regiones como Magallanes, donde la coordinación entre niveles del sistema de salud resulta clave para garantizar acceso oportuno a prestaciones médicas.


"CUANDO AMENAZAN A UN ALCALDE, NOS ATACAN A TODOS": ACHM CONDENA AMENAZAS DESDE EL NARCOTRÁFICO CONTRA ALCALDESA JAVIERA REYES

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CUATRO JÓVENES INGRESAN A BIOLOGÍA MARINA EN LA UMAG CON EL CUPO MÁS MUJERES CIENTÍFICAS

MUJERES QUE ALZAN LA VOZ: DIÁLOGO SOBRE IGUALDAD Y EXPERIENCIAS DE VIDA

